Juez ordena reapertura de causa contra Tomás Olmedo

Por A.I. N°: 53 el juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la causa contra el cuestionado intendente de Ñemby Tomás Olmedo (ANR-FR) a pedido de la fiscal Jessika M. Verocay, quien lo acusó y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El juez dio tramité al pedido del Ministerio Público y fijó los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026, a las 08:30 horas para la audiencia preliminar.

El intendente Tomas Olmedo y los funcionarios municipales; Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte Vallovera fueron acusados por estafa y lesión de confianza por el Ministerio Público.

En tanto que, en el marco de la misma causa, pero solo por estafa fue acusado Arnaldo Gauna Martínez.

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Tomás Olmedo, y otros cinco funcionarios municipales fueron imputados en agosto de 2024 por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 700 millones.

Según la acusación, habrían autorizado y abonado por obras que ya estaban construidas, simulando nuevas licitaciones en mayo de 2023 para justificar los pagos.

Intento de blanqueo

Sin embargo el 3 febrero del 2025 la fiscal Milena Basualdo intentó blanquear a intendente y solicitó el sobreseimiento definitivo, pero el juez Estigarribia lo rechazó.

Esto debido a que la fiscal había planteado adelantar la presentación de su requerimiento conclusivo, pero el magistrado determinó que debía ajustarse al plazo fijado previamente.

La causa luego recayó en manos de la fiscal Jessika M. Verocay, quien solicitó la reapertura de la investigación y presentó acusación.

El intendente Tomás Olmedo, que fue salvado en la cámara de diputados a dos pedidos de intervención, busca su reelección en el cargo de manos del movimiento Fuerza Republicana liderado por Hugo Velázquez.

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El jefe comunal pertenecía al cartismo, sin embargo debido a los escándalos en su gestión Honor Colorado no acompañó su intención del rekutú, por lo cual se mudó de carpa.