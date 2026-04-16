Que Feprinco haga “mea culpa” por haber apoyado a la ANR, dice senadora

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dio a conocer un pronunciamiento público en el que fustigó al Gobierno cartista por priorizar el prebendarismo y el populismo antes que el saneamiento de las finanzas públicas.

Interrogada al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que la Feprinco en realidad critica a políticos de su propio partido, la ANR.

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Dijo que si bien el gremio tiene “razón” en sus críticas, también debe recordar que votaron y apoyaron económicamente y públicamente a todos los colorados. “Ahora que haga un mea culpa de a quién le vota también Enrique Duarte, no nos olvidemos quién es él”, señaló la legisladora.

Amarilla sostuvo que Feprinco también cuestiona la corrupción pese a que la misma empezó durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en que el padre de Enrique Duarte Luraghi, el Gral. Enrique Duarte Alder (1929-1997), fue personero del dictador.

“Él sabe muy bien de qué habla (el titular de Feprinco). Él es producto de la corrupción. Él es un hijo de la corrupción. Entonces que hable claro y que ahora hable como colorado, que no hable como un ciudadano honesto; un ciudadano hijo de Duarte beneficiado por el poder como siempre fue desde que nació. Hoy está descubriendo la corrupción. Eso ya descubrimos nosotros desde el Gobierno de su padre”, aseveró.

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Subrayó que la oposición siempre ha pedido recortes al gasto superfluo público pero que el partido de Duarte Luraghi, la ANR, es el que no hace los cortes.

Trabajadores sobreviven con su salario

También criticó a la Feprinco por oponerse a estudiar un nuevo método para calcular el salario mínimo. Señaló que si bien hay empresas que operan “con lo justo”, otras hacen que sus empleados sobrevivan con menos de dos millones de guaraníes que no alcanza ni para llevarle al “Botánico” a sus hijos. “Con eso no se puede vivir. Es que no se puede vivir dignamente”, lamentó.