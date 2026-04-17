Abdo plantea unidad para “despojar del poder” al cartismo y habla de “ofrenda” por la cabeza de diputado

El expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez fue uno de los oradores durante el acto de campaña del intendentable capitalino Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana), a quién además de respaldarlo, le elogio junto al diputado y excandidato Daniel Centurión (ANR, Añeteté) haber logrado la unidad disidente en Capital, algo que espera se replique a nivel país.

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Abdo empezó reprochando que el oficialismo (Honor Colorado) se apartó que los valores históricos del colorados, entre ellos el pelaar por los más débiles, el respetar el valor de la palabra, pero sobre todo, el respeto a los que piensan diferente.

“El que no es colorado nomás no entiende que la mayoría se tiene que utilizar para garantizar libertad y no para cercenarla”, reprochó Abdo en crítica al cartismo.

En tal sentido, felicitó a Centurión por descabalgar en favor de Samaniego y de la unidad, la cual consideró es el camino que deben tomar.

“Esa unidad es un testimonio más de quienes realmente queremos a la Nación, de quienes realmente no anteponemos nuestras ambiciones personales legítimas, y que entendemos que no solamente hay que unir al coloradismo, sino la Nación paraguaya para despojar del poder a aquellos que han traicionado a nuestro pueblo", afirmó.

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Finalmente, dijo que optó por retornar a la actividad política pese a ya no apuntar a cargos, al no ver que la gente esté feliz, y adelantó que seguirá “molestando” al cartismo.

“No voy a abandonar la lucha hasta que no vea a mi gente feliz, a mi pueblo contento y a las autoridades que se dediquen a defender los intereses de ustedes y le voy a seguir molestando a las autoridades que traicionan la esperanza de nuestro pueblo”, sostuvo.

Prevén que pidan la cabeza de Mauri Espinola

En su discurso, también le prometió a Arnaldo Samaniego trabajar duro con toda su “tropa” para lograr la victoria en la interna, e incluso, en favor del “abrazo republicano”, están dispuesto a “dar la cabeza” de su jefe de campaña y diputado disidente Mauricio Espínola, fuerte crítico al gobierno.

“Muchos problemas vas a tener mi amigo con este jefe de campaña. Seguramente cuando seamos Lista 1 lo primero que te van a pedir es su cabeza, lo primero que van a pedir es la cabeza de Mauri Espínola para la unidad del partido, pero nosotros si ya le dimos a Dani (Centurión), vamos cortarle nomás la cabeza con tal de que Arnaldo Samaniego sea intendente de Asunción, y después vamos a salir otra vez con la tropa”, dijo en tono de broma.

Previamente, elogió al legislador, diciendo: “Si algunos dudan de dónde está la disidencia del Paraguay, acá le tenemos a Mauricio Espínola que todos los días choca contra los poderosos, levanta su voz contra los poderosos en defensa de la justicia, la verdad y molesta en el parlamento, pero honra al movimiento Colorado Añeteté“.