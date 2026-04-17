Wiens: El cartismo usa jueces y fiscales para perseguir críticos y proteger a sus bandidos

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y actual precandidato del abdismo a la presidencia de la República para el 2028, Arnoldo Wiens se pronunció ayer sobre la “deshonra” que representa el gobierno de Santiago Peña, en el acto de campaña por la precandidatura a intendente de Asunción de Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana).

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Wiens comenzó reprochando que ellos también fueron “deshonrados” por Peña, ya que lo apoyaron para que llegue al poder y sin embargo, ahora hasta gremios como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que reprochan el “prebendarismo”, “populismo” y el “enseñoramiento de la degradación institucional”.

Tenemos un gobierno que “nosotros le ayudamos a llegar ahí y que deshonraron el compromiso con la ciudadanía. Hoy nada más y nada menos que la Feprinco está hablando de la situación deshonrosa de la crisis económica, de la falta de una buena gobernanza pública y de que se aprieta al sector privado para beneficiar la politiquería de turno", dijo Wiens.

El presidenciable destacó como más grave que “hoy tenemos un gobierno que no respeta la institucionalidad ni la democracia” y sobre todo, que utiliza a las instituciones y la justicia a su antojo.

“Se han bajado las exigencias de un Banco Central (del Paraguay) para privilegiar a ciertos bancos. Se ha instrumentado la justicia y el Ministerio Público para proteger a los bandidos y para denunciar a los que piensan diferentes. Aquí habemos algunas víctimas de la persecución hoy imputados", sostuvo.

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Hizo referencia al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez y al diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) imputados por supuesta divulgación de secretos en servicio, causa abierta en base a una denuncia del expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Esta causa se vio viciada cuando se supo mediante filtración de conversaciones, que el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar instruía y ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.

Situación calcada a la que ahora ocurre con la denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a cargo de Alejandro Domínguez (cuyo hijo tiene negocios con este gobierno) contra el banco que forma parte del Grupo ABC, en el caso Nicolás Leoz.

Se constató mediante los metadatos de documentos del caso que el abogado de Conmebol, Claudio Lovera remitía instrucciones a los entonces fiscales del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y el aun fiscal Francisco Cabrera.

“A lo que no piensan como ellos se les persigue, para eso hay fiscales, para eso hay jueces que defienden los contubernios de la gente que hoy está en el poder para buscar su ambición personal”, afirmó Wiens.

De hecho, él también denunció ser blanco de ataques del cartismo mediante la justicia, ya que hace unos meses fue procesado por el caso Metrobús, donde además de blanquear al exminsitro del gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, se le imputa a Wiens la responsabilidad por haber frenado la obra que desde un inicio se alertó era inviable.