Amarilla insiste con posible candidatura presidencial de hija de Denis y con llamativos regalos

El senador Dionisio Amarilla (PLRA, Diálogo Azul) encabezó una serie de actividades proselitistas en Yby Yaú, Concepción con miras a promocionar sus candidatos para las internas municipales del 7 de julio próximo, donde él también aspira a la presidencia del PLRA con una clara línea de sumisión al cartismo.

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En medio de su discurso, volvió a especular con la candidatura de Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, como posible candidata a la presidencia de la República para el 2028, algo que había trascendido en marzo pasado.

Amarilla, primero comenzó arengando a sus seguidores a buscar recuperar en 2028 la gobernación de Concepción, la cual le fuera arrebatada por la colorada cartista Liz Meza, que hasta, más que por su gestión, hasta ahora destacó por la costosa fiesta de 15 años de su hija.

Esto la puso en la mira de sus propios correligionarios ante la posibilidad de que su fortuna repentina -coincidente con su asunción al cargo- esté vinculada también a algún tipo de desvío de fondos del programa Hambre Cero, tal como especuló el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

En su discurso, además de la Gobernación, Amarilla hizo referencia a la eventual candidatura de Denis diciendo: “En 2028, no solamente la gobernación vamos a ganar, sino que vamos a ganar el poder de la República y probablemente una mujer concepcionera va a ser la presidenta de la República".

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Beatriz Denis, a finales de marzo pasado, ya había sido consultada sobre este planteamiento de Amarilla, ante el cual respondió: “Por de pronto, mi prioridad es otra. Al senador le aclaré que mi prioridad ahora es encontrarle a papá y obtener una respuesta sobre eso; exigir justicia y libertad, que es lo que no tenemos”.

Beatriz es una de las hijas del exvicepresidente de la República durante el gobierno de Federico Franco (2011-2012) senador y exdiputado liberal por Concepción.

El mismo fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y pese a exigencias del grupo criminal a la familia, no hay pruebas reciente de su paradero con vida.

En el acto, Amarilla instó a sus adherentes a “mojar la camiseta” para ganar en las internas partidarias, aunque llamó la atención que como “incentivo” repartió regalo que económicos no aparentaban.

En la mesa de candidatos, tenían expuestos para regalar una serie de termos y vasos térmicos grabados con su nombre y candidaturas. En video se aprecia como entregan los obsequios al menos a una de las presentes a la que Amarilla llamó al frente.