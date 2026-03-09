Beatriz Denis confirma que Dionisio Amarilla le propuso ser precandidata a presidenta

El senador cartista Dionisio Amarilla le pidió a Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, que la acompañe en su proyecto partidario dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y, además, propuso un proyecto electoral en que ella sería precandidata a la Presidencia.

“Sí, llegó una propuesta partidaria y para ocupar un cargo nacional”, indicó.

Mencionó que, de momento, no aceptaría la propuesta porque pretende dedicarse a hallar a su padre, quien fue secuestrado el 9 de septiembre del 2020.

“Por de pronto, mi prioridad es otra. Al senador le aclaré que mi prioridad ahora es encontrarle a papá y obtener una respuesta sobre eso; exigir justicia y libertad, que es lo que no tenemos”, subrayó.

Experiencia política previa

Agregó que apuntarse a la arena política implica “negociar” con figuras a las que hoy día cuestiona. Recordó que, en su momento, tuvo una experiencia similar cuando fungió de concejala en Concepción.

“Mi problema fue negociar lo innegociable; entonces, me hicieron un golpe y me sacaron. Pero la vida es así: uno gana y otras pierde, pero uno tiene una conducta y una política siempre, unos principios que como familia no abandonamos, así nosotras somos”, expresó.

Comentó que en las elecciones generales pasadas, el entonces precandidato liberal Martín Burt le propuso que fuera su candidata a vicepresidenta, mientras que el senador Eduardo Nakayama le ofreció integrar su lista de aspirantes al Senado. Sin embargo, señaló que no aceptó ninguno de esos ofrecimientos por los mismos motivos por los que ahora rechaza la propuesta de Amarilla.

“Cada secuestro es una derrota del Estado”

Por otra parte, se refirió al secuestro del productor Almir de Brum. Lamentó que la familia del colono se sume a las tres familias que desde hacen años sufren por el desconocimiento de sus cercanos secuestrados, haciendo alusión a los Denis, Urbieta y Denis.

“Cada secuestro es una derrota del Estado. Cada día sin resultado profundiza nuestro dolor, el de las familias. No podemos permitir que grupos criminales desafíen la República mientras nosotros las familias vivimos en una angustia permanente. Es doloroso”, mencionó.

Señaló que “es raro” todo lo relacionado al secuestro del productor en Curuguaty, considerando que no existe antecedente de que los captores no envíen una prueba de vida.

Almir de Brum, joven colono, fue llevado por hombres armados el pasado 20 de febrero en Canindeyú. Desde entonces, el EPP, que se adjudicó el rapto, no remitió ninguna prueba de vida.