Política
20 de abril de 2026 - 01:00

Más pruebas irrebatibles del complot judicial contra Atlas

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ABC Color

Nuevos documentos se suman a la evidencia de la orquestación fiscal para montar la viciada causa contra el Banco Atlas por parte de la Conmebol. La exfiscala Liliana Alcaraz (hoy titular de la Seprelad) y su colega Francisco Cabrera actuaron en completa subordinación a las órdenes de Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez. El cumplimiento “al pie de la letra” incluyó hasta la citación en tiempo real de funcionarios de la Superintendencia de Bancos (SIB). Los metadatos exponen un “libreto judicial” prefabricado, similar al detectado en la causa de Horacio Cartes contra Mario Abdo, desnudando de manera irrefutable la manipulación judicial contra el Grupo ABC.

Por ABC Color

El primer error que evidenció el montaje

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Un documento del 9 de abril de 2021 con membrete de la Fiscalía, firmado por los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, se convirtió en la primera evidencia demoledora de la existencia de una “justicia por encargo” en esta causa. En el acta –aparentemente una testimonial prefabricada– los transcriptores cometieron un descuido revelador al olvidar borrar una instrucción interna que dictaba: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

Declaración testifical de Monserrat Jiménez, primera prueba de toda esta orquestación judicial.
Declaración testifical de Monserrat Jiménez, primera prueba de toda esta orquestación judicial.

Más adelante, el texto señala: “Dentro de las investigaciones, los abogados americanos solicitaron a varios bancos que informen sobre cuentas de la Conmebol (…) Atlas no respondió a este requerimiento”. Este modus operandi de instrucciones a medida coincide plenamente con los documentos atribuidos a Claudio Lovera, abogado de la Conmebol de Alejandro Domínguez, sacados a la luz por el proyecto periodístico Alianza Paraguay.