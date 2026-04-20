Más pruebas irrebatibles del complot judicial contra Atlas

El primer error que evidenció el montaje

Un documento del 9 de abril de 2021 con membrete de la Fiscalía, firmado por los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria y Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, se convirtió en la primera evidencia demoledora de la existencia de una “justicia por encargo” en esta causa. En el acta –aparentemente una testimonial prefabricada– los transcriptores cometieron un descuido revelador al olvidar borrar una instrucción interna que dictaba: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

Más adelante, el texto señala: “Dentro de las investigaciones, los abogados americanos solicitaron a varios bancos que informen sobre cuentas de la Conmebol (…) Atlas no respondió a este requerimiento”. Este modus operandi de instrucciones a medida coincide plenamente con los documentos atribuidos a Claudio Lovera, abogado de la Conmebol de Alejandro Domínguez, sacados a la luz por el proyecto periodístico Alianza Paraguay.