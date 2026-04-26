Política
26 de abril de 2026 - 10:55

Arnaldo Samaniego promete no “fallar” a asuncenos

Arnaldo Samaniego
Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada, compartió este fin de semana con adherentes en el barrio San Vicente.

El precandidato a intendente de Asunción por la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego, prometió no fallar al asunceno si es electo jefe comunal en las próximas municipales de este año. En un recorrido en la zona de San Vicente, el senador y exintendente capitalino (2010-2015) dijo que en la zona los vecinos se conocen y “saben quién estuvo siempre”.

Por ABC Color

El precandidato a intendente de Asunción por los movimientos Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete, Arnaldo Samaniego, recorrió este fin de semana la zona de la seccional N°12 en una caminata “para estar cerca de la gente”. Según los datos lo acompañó su madre, doña Elisa, y de la actual concejal colorada disidente Rosanna Rolón.

Las internas municipales están previstas el domingo 7 de junio. Las elecciones municipales el domingo 4 de octubre.

Durante el recorrido, Samaniego informó que numerosas personas se acercaron a saludar, conversar y manifestar su apoyo, “en un ambiente marcado por la confianza y el reconocimiento en una zona donde, como él mismo señaló, los vínculos son de larga data”.

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Arnaldo Samaniego
Arnaldo Samaniego compartió con adherentes en el barrio San Vicente, de Asunción. (Foto gentileza).

“En la zona de la seccional 12 nos conocemos todos. Acá no hay extraños: hay amigos que saben quién estuvo siempre”, expresó Samaniego. Resaltó “la importancia de la presencia constante y el compromiso sostenido”.

“Salgo de esta caminata con el corazón lleno de gratitud y con el compromiso renovado de no fallarles. Gracias por tanto afecto. De acá salimos con más fuerza”, expresó el senador colorado disidente.