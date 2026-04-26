Arnaldo Samaniego promete no “fallar” a asuncenos

El precandidato a intendente de Asunción por los movimientos Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete, Arnaldo Samaniego, recorrió este fin de semana la zona de la seccional N°12 en una caminata “para estar cerca de la gente”. Según los datos lo acompañó su madre, doña Elisa, y de la actual concejal colorada disidente Rosanna Rolón.

Las internas municipales están previstas el domingo 7 de junio. Las elecciones municipales el domingo 4 de octubre.

Durante el recorrido, Samaniego informó que numerosas personas se acercaron a saludar, conversar y manifestar su apoyo, “en un ambiente marcado por la confianza y el reconocimiento en una zona donde, como él mismo señaló, los vínculos son de larga data”.

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“En la zona de la seccional 12 nos conocemos todos. Acá no hay extraños: hay amigos que saben quién estuvo siempre”, expresó Samaniego. Resaltó “la importancia de la presencia constante y el compromiso sostenido”.

“Salgo de esta caminata con el corazón lleno de gratitud y con el compromiso renovado de no fallarles. Gracias por tanto afecto. De acá salimos con más fuerza”, expresó el senador colorado disidente.