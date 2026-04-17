Disidentes insisten en la experiencia ante la improvisación del cartismo en Asunción

El sector de la disidencia colorada de Asunción selló la unidad granítica con la presencia de presidenciable Arnoldo Wiens y el líder de Colorado Añeteté Mario Abdo Benítez, expresidente, durante un mitín político en el Fomento de barrio Obrero.

Durante su discurso Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente por la disidencia colorada, indicó que en su equipo tienen experiencia en la gestión pública, tienen militancia partidaria y no son unos improvisados. No citó a Camilo Pérez, pero si hizo referencia a “candidato del oficialismo”.

“Nosotros ya estuvimos en la gestión, estamos más maduro con más experiencia. Aquí está la autenticidad colorada, los auténticos colorados de la capital. Nos unimos por Asunción, no para tomarlos como trofeo”, dijo Arnaldo Samaniego.

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Manifestó que la unidad no fue para ganarle al oficialismo, teniendo en cuenta que el cartismo presenta un candidato improvisado y sin experiencia partidaria.

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“No nos unimos para ganarle al oficialismo, la unión fue por Asunción. Si dicen que nos unimos contra el cartismo es como decir, que Cerro Porteño y Olimpia se unan para ganarle al colero de la tabla”, ironizó Arnaldo Samaniego.

El candidato manifestó que el principal objetivo es “lavar la cara al Partido Colorado”, pues en manos del cartismo Asunción se volvió en un vertedero y perjudicó a la ANR.

“Nadie está de acuerdo con esta administración por que el asunceno sufre, sufre el barrio. Asunción es un vertedero. Nosotros somo la esperanza del pueblo asunceno. Vinimos a hacer bien la gestión, necesita la cuidad y necesita el partido. Debemos lavarle la cara al partido”, puntualizó.

Insiste con echar a planilleros

Por su lado, el exintendentable, Daniel Centurión indicó que no fue fácil descabalgar, pero que entendió que Asunción necesita la unidad.

“No fue fácil, pero algo había que hacer. Esto no se tiene que tomar como un paso atrás, sino como un paso adelante, pensando en Asunción. En la unidad a la disidencia. Vengo a reivindicar la unidad”, sostuvo el diputado Daniel Centurión.

Agregó que dejó de lado la ambición política personal y puso en primer lugar a Asunción. Le insistió a Arnaldo Samaniego a que barra con los planilleros de la Municipalidad de Asunción y sanee la gestión.

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“El compromiso no es una cuestión electoralista tiene una carga de responsabilidad tremenda. Insistimos Arnaldo con la lucha frontal contra la corrupción, que le eches a patadas a los planilleros y que privilegies la operatividad de la Municipalidad de Asunción”, sentenció Centurión.

Reforzó el discurso de la experiencia y la militancia partidaria, que le hacen diferente a Camilo Pérez, quien nunca militó en la ANR.

“Mucho hicimos juntos desde la Municipalidad de Asunción. La unidad no quiere decir que pensamos de la misma manera, pero nos unimos por algo que tenemos en común, el amor por Asunción. Ambos somo militantes del partido, ambos tenemos experiencia”, manifestó el diputado.