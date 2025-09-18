Pupitres chinos: Itaipú apenas renovó 36% del mobiliario escolar con cuestionada compra

La Itaipú Binacional informó esta tarde que entregó el 100% de los cuestionados pupitres chinos que había adjudicado a la empresa Kamamya SA, conocida fabricante de frazadas de Ciudad del Este, propiedad del empresario chino Long Jiang.

“El Gobierno del Paraguay completó la entrega de 328.687 muebles escolares nuevos en 120 distritos priorizados del país, en el marco de la primera etapa del proyecto que busca el fortalecimiento del sistema educativo nacional”, indicaron en un comunicado.

En total, 1.383 instituciones educativas recibieron los conjuntos de mesas y sillas para los distintos niveles de enseñanza, lo que benefició directamente a 448.274 alumnos, agregaron.

Los muebles habían sido adquiridos por un total de US$ 32 millones, al precio de US$ 97 por cada juego de mesas y sillas (G. 685.790 al cambio actual). Uno de los cuestionamientos fue justamente el precio, pues la firma privada compró el mobiliario por tan solo US$ 15 cada uno (G. 106.000).

¿Renovar el mobiliario escolar?

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había manifestado en numerosas ruedas de prensa que, con la adquisición de los pupitres de origen asiático, renovarían el 90% del mobiliario de los centros escolares.

Pero según los datos de Itaipú, este porcentaje está lejos de cumplirse, pues, con la entrega del 100% de muebles, cubren solo a 448.274 estudiantes, de los alrededor de 1.215.000 matriculados a nivel país, aproximadamente; es decir, solo llegan al 36% de la cobertura con los pupitres chinos.

En resumen, la distribución de los pupitres solo alcanzó a 1.383 instituciones educativas de las 7.000 existentes, cubriendo 13 regiones, más Asunción, de los 17 departamentos del país.

Investigación

Una investigación de ABC desnudó conexiones con autoridades nacionales con el proveedor chino. Figuraba como principal conexión el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien usaba a su gusto los aviones privados del empresario radicado en la zona de Alto Paraná.

El presidente de la República, Santiago Peña, también usó el avión privado del proveedor de pupitres chinos comprados por Itaipú Binacional, Long Jiang.

Estos datos fueron descubiertos tras el testimonio del exmilitar Hugo Romero, esposo de Luz Candado, excoordinadora del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. La familia fue recientemente despedida de la casa presidencial.

Jiang es también amigo cercano del clan Zacarías Irún en Alto Paraná. Justamente un miembro de esta familia, Justo Zacarías Irún, es director de Itaipú.