Diputado Hugo Meza ratifica tener visa y busca pasaje al Mundial en EE.UU.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre dijo que pese a no recibir comunicación oficial en la institución, confirmó tener información del retiro de visa a algunos colegas por parte del gobierno de los EE.UU., presuntamente por mostrar apoyo a China Continental, aunque no dio nombres ni la cantidad.

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“Yo tengo una visa super vigente, estoy con intenciones de ir al Mundial. Ya tengo la visa, está vigente, me falta pasaje, viático y la entrada para el Estadio, sa’i la che problema (poco es mi problema) pero por lo menos visa tengo", afirmó Meza sobre los rumores de castigo.

El vicepresidente 1º de Diputados Hugo Meza es uno de los que más fuerte y recurrentemente suena como posible sancionado, ya que incluso llegó a plantear que “estamos (como Paraguay) perdiendo nuestro tiempo con Taiwán” y que tendríamos que romper relaciones con ellos para establecerlas con China Continental.

El mismo remarcó que la legislación estadounidense es muy garantista de la privacidad, por lo que probablemente nunca tengan una comunicación oficial ni va a pasar de un trascendido, salvo un correo particular a cada afectado.

“Yo les puedo asegurar que si uds. me preguntan, y si yo estoy en la lista de los que le sacaron, no tengo ningún problema en decir”, pero que él sepa, no está, insistió.

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El mismo también negó que haya cedido a presiones, pero remarcó que no es un promotor de China Continental, sino de que Paraguay busque la mejor opción para sus intereses.

“Yo soy pro Paraguay y siempre voy a ser, pero eso no significa que tengamos que cerrarnos y que tengamos que buscar un nuevo modelo económico de la producción a la industrialización, y ahí hay que ver con qué país nos aliamos. Para mí, tenemos que hablar con todos”, afirmó.

Yo fui uno de los primeros que viajaron a China y no volvió a viajar porque quiso darle chance a otros colegas para “que vean lo que es China, sino lo que creemos por ser un sistema comunista que está cerca de Venezuela y Nicaragua”, sostuvo.

“Seria lamentable que por pensar diferente y visitar un país distinto, esa sea la motivación para que la embajada norteamericana (tome medidas)... es cierto, es un país soberano y puede decir a quién puede recibir y a quién no, pero hay que reconocer que EE.UU hace 47 años tiene relaciones comerciales y diplomáticas con China, no con Taiwán”, recordó.