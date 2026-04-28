Latorre confirma retiro de visas de EE.UU. a “algunos diputados”

Desde la semana pasada, empezó a correr el rumor sobre el retiro de visas por parte del gobierno de EE.UU. a diputados que habrían mostrado apoyo -o viajado- a China Continental. Ninguno de los posibles afectados lo había confirmado, hasta hoy, que el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre dijo tener información al respecto.
“Yo creo que no soy el canal adecuado para confirmar ese tema”, dijo primero de forma evasiva en conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria de la fecha.
Pese a la insistencia sobre el tema, dijo que prefería no dar una información oficial sobre algo que no le compete, porque “finalmente es una posición de una nación amiga y aliada en cuanto al ingreso a su país”.
Pero la tercera fue a vencida, y ante una nueva insistencia, señaló: “La Cámara no fue notificada, la información a la que tuve acceso habla de que efectivamente se procedió al retiro de algunas visas“.
Entre los posibles afectados podría haber al menos 11 legisladores, la mayoría opositores y algunos colorados aliados cartistas, que viajaron en este periodo a China Continental o se pronunciaron a favor del establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que implicaría un quiebre con Taiwán.
Estos serían los diputados a quienes EE.UU. les retiró la visa
- Vicepresidente primero de Diputados Hugo Meza -ANR B (aliado cartista).
- Presidente alterno del Parlatino, diputado Carlos Núñez Salinas - ANR B (aliado cartista).
- Diputado Nacional Carlos Pereira Rieve- PLRA
- Diputado Nacional Federico Franco - PLRA
- Diputado Nacional Ariel Villagra – PLRA
- Diputado Nacional Carlos M. López - PLRA
- Diputada Nacional Dalia Estigarribia - PLRA
- Diputado Nacional Pastor Vera - PLRA
- Diputada Nacional Roya Torres - PLRA
- Diputado Nacional Adrián “Billy” Vaesken PLRA
- Diputada Nacional Leydi Galeano – Yo Creo
Nuestro país es el único de la región que no mantiene relaciones diplomáticas formales con China Continental, ya que su exigencia es el quiebre y retiro del reconocimiento como república independiente a Taiwán, aliado de los Estados Unidos de América.