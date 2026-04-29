Los viajes de Santi: además de Taiwán, Peña irá a otros dos países en mayo

Este miércoles, el presidente Santiago Peña remitió al Congreso Nacional una nota solicitando formalmente permiso para salir del país en un nuevo viaje oficial el próximo martes 5 de mayo.

La Presidencia de la República había anunciado previamente dos de los tres destinos que son mencionados en la nota del presidente Peña: Los Ángeles, California (Estados Unidos), a donde el mandatario irá el próximo martes, y Taipéi, Taiwán, donde permanecerá entre el 6 y el 10 de mayo.

La nota revela también otro destino que no había sido anunciado previamente: Manila, Filipinas, a donde el presidente Peña irá entre el 10 y el 12 de mayo.

¿Para qué va a Los Ángeles y a Filipinas?

En su nota al Congreso, el presidente Peña solo declara “viaje oficial” o “visita oficial” como motivo de los viajes, sin mayores detalles.

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Sin embargo, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, dijo que el viaje a Taipéi se debe a una invitación del presidente taiwanés, William Lai. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

En declaraciones hechas ayer, el jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo confirmó que el presidente Peña viajará a Los Ángeles en junio para asistir al primer partido de la selección paraguaya de fútbol en la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el día 12 de ese mes.

Sin embargo, no se habló de los motivos por los cuales el mandatario visitará la ciudad californiana el próximo martes. Tampoco se hizo mención del viaje a Manila o su justificación.

Sesenta y seis viajes

Con su visita a Filipinas, el presidente Peña completará 66 viajes oficiales en lo que va de su mandato, que comenzó en agosto de 2023.

Ante críticas recurrentes por la frecuencia con que sale del país, el presidente Peña ha justificado sus repetidas ausencias afirmando que busca promover al país y su potencial para recibir inversiones.