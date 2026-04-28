Viaje N° 64 y 65: Peña irá a Taiwán y asistirá al debut de la Albirroja en EE.UU.

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez, informó este martes que el titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, viajaría la próxima semana a Taipéi, Taiwán, por cuatro a cinco días para cumplir con una invitación de su homólogo taiwanés William Lai. De esta manera, el jefe de Estado llegará a su viaje 64 desde que asumió el cargo en agosto del 2023.

Giménez, en contacto con la 1080 AM, refirió que Peña abordará una “agenda diplomática” y “económica”.

Paraguay es el único socio diplomático del país asiático en Sudamérica y uno de los 12 aliados en el mundo. Nuestro país no tiene relaciones oficiales con China, que considera a Taiwán una provincia rebelde. La nación oriental no integra las Naciones Unidas.

Seguidamente, Gimenéz confirmó que el mandatario asistirá a la inauguración del Mundial de fútbol de la FIFA en Estados Unidos de América que se desarrollará en junio próximo.

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Peña asistirá en partido debut de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial 2026 de la FIFA previsto para el viernes 12 de junio, a la 22:00 (hora paraguaya) en la ciudad de Los Ángeles. El jefe de Gabinete indicó que Peña responderá una invitación que le cursó el mandatario de EE.UU. Donald Trump.

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“El presidente va a estar en la inauguración, en un viaje relámpago seguramente de ida y vuelta, por invitación del presidente Donald Trump, y los otros partidos van a depender mucho de la agenda local”, indicó Giménez.

Paraguay clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras 16 años, marcando su regreso después de Sudáfrica 2010.

Abdo asistió a Rusia 2018

El entonces presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, asistió a la inauguración del Mundial de Fútbol Rusia 2018 en el Estadio Luzhniki de Moscú, el 14 de junio de 2018. Fue invitado por la FIFA y el mandatario ruso Vladimir Putin.

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Peña defiende otra vez sus viajes

Con la visita a Taiwán y EE.UU. serán los viajes 64 y 65 de Santiago Peña desde que asumió el 15 de agosto de 2023.

La semana pasada se informó que Peña visitará el 30 de julio a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, encuentro que se llevará a cabo en Quito.

Esta mañana, Santiago Peña se reunió con productores de la zona de Naranjal, departamento de Alto Paraná, donde aprovechó nuevamente para defender sus reiterados viajes al exterior.

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“Mucha gente me cuestiona a mí que yo viajo mucho. Sí, viajo mucho porque nosotros tenemos un buen producto. Es un buen producto que poca gente conoce. Y esto está dando muchos frutos. Paraguay se ha convertido probablemente hoy en el país más atractivo para inversiones. Pero también va a producir y acceder a los mercados. Ahora nosotros estamos entrando en ese calendario donde hoy tenemos que validar lo que estamos haciendo y proyectar lo que todavía queremos hacer”, manifestó el jefe de Estado.

El último viaje (N° 63) de Peña al exterior, fue en Campo Grande, Brasil, cuándo visitó a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Fue el 22 de marzo pasado.