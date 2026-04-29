Política
29 de abril de 2026 a la - 14:15

¿Senadores activos o vitalicios? La fuerte advertencia de Celeste Amarilla sobre el proyecto cartista

Celeste Amarilla,, senadora liberal. Foto Gentileza del Senado.
La senadora Celeste Amarilla.

La senadora calificó de “atropello a la Constitución” la iniciativa que busca permitir la postulación de expresidentes y advirtió sobre posibles movilizaciones ciudadanas: “Vamos a tener nuevamente a la gente en la plaza”, apuntó.

Por ABC Color

El controvertido proyecto de ley impulsado por el cartismo busca reglamentar el Artículo 189 de la Constitución Nacional de Paraguay propone permitir que los expresidentes de la República renuncien a su condición de senadores vitalicios para postularse como senadores activos.

Sobre el punto, la senadora Celeste Amarilla fue tajanta: “Independiente a que tengan los votos o no, esto es casi lo mismo que la enmienda o peor, porque la enmienda era el camino y este ni siquiera es el camino”.

Luego expresó: “Están estirando del hilo lo más que pueden, se va a soltar de vuelta y vamos a tener nuevamente a la gente en la plaza”.

En otro momento manifestó que esta situación es muy grave. “Estos es un atropello a la Constitución. Nosotros tenemos que cumplir lo que está escrito y dice serán senadores vitalicios. Eso significa que serán eso y nada más que eso”.

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Otro tema que abordó la legisladora fue el proyecto de protección a periodistas, propuesta con la que el oficialismo buscaría establecer mecanismos de control sobre la prensa y dejar desprotegidos a los comunicadores críticos del Gobierno.

“Ya no saben más cómo decirles que se callen y ustedes (periodistas) no entienden”, mencionó Amarilla entre risas.

Posterior a eso advirtió: “Va a ser una secretaría que va a estar ahí, donde ustedes (periodistas) van a tener que llamar si les pasa algo y y no veo ninguna atención especial desde ahi”.

“Podemos postergar, pero va a ser para alargar y nada más porque ellos están cerrados en que quieren que sea así y así tiene que ser”, concluyó.