Agencia de Colombia borra huellas tras revelarse “red desinformante”

En un intento aparente de ocultar rastros, la agencia de medios digital Digimarketing SAS, ubicada en Bogotá, Colombia, eliminó la sección “nuestro equipo” de su sitio web.

Por otra parte, su director ejecutivo y fundador, Alejandro Bernal Gómez, ocultó sus cuentas de redes sociales.

La empresa salió a la luz como la responsable de publicar más de 60 anuncios, en Google y YouTube, con contenidos “prooficialistas” y otros con campañas oficiales del Gobierno de Santiago Peña.

Entre los anuncios se encuentran contenidos sobre Che Róga Porã, Hambre Cero, el Plan Sumar e incluso los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

La agencia también difundió casi 50 anuncios para Despierta Paraguay, una página especializada en atacar a críticos y opositores del Gobierno, que tuvo un crecimiento exponencial en cantidad de reproducciones tras la pauta ejecutada.

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Gustavo Villate, jefe del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), negó cualquier vínculo, directo o indirecto, entre el Gobierno y la referida agencia bogotana. Mientras, a 3.800 kilómetros de Asunción, los representantes de Digimarketing SAS, siguen llamándose al silencio.

Intentos de contacto

Durante la semana intentamos contactar con Alejandro Bernal, vía llamadas y mensajes por WhatsApp, a los teléfonos con terminación 440 y 514, sin obtener respuesta alguna.

Llamativamente, el directivo de Digimarketing también ocultó sus perfiles de redes sociales, incluyendo en LinkedIn, las que estuvieron disponibles hasta hace pocos días.

También intentamos contactar con Seyer Bernal, hermano de Alejandro, al número con terminación 742, pero no respondió. Seyer aparecía años atrás como representante legal de la agencia, según documentos oficiales.

Luego buscamos comunicarnos con la publicista Paula Gaviria, exdirectora estratégica y comercial de Digimarketing, que amablemente nos respondió indicando que, desde hace dos años, ya no es socia de la agencia.

Agrego que no tiene conocimiento sobre el asunto y que cualquier pregunta debe dirigirse a David Bernal Gómez, otro de los hermanos de Alejandro en Digimarketing,

Tras el intento de contacto al teléfono con terminación 343, tampoco hubo retorno.

Desde ABC insistimos en que estamos abiertos a recibir la versión de la agencia.