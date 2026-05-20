Gustavo Rodríguez : Presentan “un rosario” de incidentes durante juicio

Durante la tercera jornada de juicio oral del exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC), la defensa de algunos de los 9 acusados presentó 17 incidentes, en tanto que, el Ministerio presentó uno.

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En general, se plantearon la nulidad de la acusación, del auto apertura del juicio oral. Además la inclusión probatoria y exclusión de algunas pruebas.

Gustavo Rodríguez y las otras nueve personas desde, que fueron imputadas en el 2023 presentaron una serie de chicanas para dilatar el proceso judicial y hoy, en juicio se volvieron a plantear varios incidentes.

El Tribunal, conformado por los magistrados; Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás retomará mañana a las 8:00 el juicio y contestará los incidentes planteados.

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Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres, quienes llevan adelante la investigación, cuentan con una lista de 18 testigos dentro de la causa penal. Se incluyen además cuatro tomos con más de 200 pruebas documentales para respaldar el proceso por un presunto perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú durante la gestión del cartista.

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Expectativa de cárcel

Gustavo Rodríguez y los otros acusados se exponen a una pena privativa de libertad de cinco años de cárcel, que podría ir hasta los diez años dependiendo de la gravedad de la responsabilidad en los hechos.

Están acusados también Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo José Luis Baruja Legal (contador),Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo),Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).