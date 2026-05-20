La Colmena: denuncian presunta politización del programa agrícola del MAG a favor del equipo de Baruja

Agricultores de La Colmena, que pidieron mantener en reserva sus nombres por temor a represalias, denunciaron una supuesta politización en la distribución de semillas e insumos del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En el hecho estarían involucrados el precandidato a la intendencia municipal, Mario Melgarejo, y precandidatos a la concejalía local por la Lista 2A de Honor Colorado.

La reunión se realizó ayer en el domicilio del productor Aurelio Ruiz, de la compañía Barrero Azul, donde, según la denuncia, se distribuyeron a un “seleccionado grupo de supuestos productores” semillas de locote y tomate, media sombra, cintas de goteo y abonos.

De la actividad participó el gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Ybycuí, dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ingeniero Ariel Silva. También acompañaron esta “campaña política de entrega de semillas agrícolas e insumos agropecuarios” el actual concejal municipal, Alfredo Yunhichi Uesugui, y los precandidatos a la concejalía Olga Cardozo, Lorenzo González, Juan Quiñónez y Claudio Sosa.

Luego de la reunión, se compartieron rápidamente en grupos y estados de WhatsApp mensajes atribuyendo la entrega al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, equipo del ministro Juan Carlos Baruja. La situación fue criticada y denunciada ante la prensa por ciudadanos indignados, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias.

Lea más: Maquinas de votación: “Justicia Electoral debe sacarse remera de Honor Colorado”, dice concejal

Entrega es del MAG y no al movimiento partidario

El gerente del CDA de Ybycuí, ingeniero Ariel Silva, aseguró que los implementos entregados forman parte de un proyecto denominado Pronaf, financiado por el MAG y gestionado a través del comité de productores “Ñemitỹrã” de este distrito, por lo que no corresponde a ningún movimiento partidario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado sobre las denuncias surgidas luego de que circularan fotografías y afiches en grupos de WhatsApp, atribuyendo la entrega de semillas e insumos al movimiento Honor Colorado, Lista 2A, y al equipo político de Baruja, dijo desconocer qué hacían en el lugar y señaló que quizás fueron invitados por algún productor de la zona para participar.

Lea más: Denuncian “politización” en hospital de Caaguazú

El ingeniero Silvio dijo, además, que el CDA de Ybycuí no participa en la selección de beneficiarios ni en decisiones relacionadas con la distribución de proyectos, limitándose únicamente al acompañamiento técnico y al seguimiento de los comités asistidos.

Finalmente, insistió en que la entrega fue realizada por el Ministerio de Agricultura y no por el movimiento Honor Colorado. Aclaró, además, que fueron los propios productores quienes solicitaron la asistencia y que este tipo de apoyo no se limita únicamente a La Colmena, ya que proyectos similares también fueron entregados en distintas localidades del departamento bajo programas dependientes del MAG.