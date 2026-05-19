Maquinas de votación: “Justicia Electoral debe sacarse remera de Honor Colorado”, dice concejal

Galeano explicó que la situación es especialmente preocupante, ya que no solo el PLRA, sino también otros sectores de la oposición expresan dudas sobre la seguridad del sistema de votación. Señaló que existe falta de transparencia y credibilidad hacia los equipos y, sobre todo, hacia el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al que acusa de actuar claramente a favor de Honor Colorado.

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Recordó que, tras las últimas elecciones presidenciales, Payo Cubas y el PLRA, plantearon reclamos similares por falta de transparencia. Solicitaron la apertura del sobre 4 para legitimar el resultado y disipar dudas, petición que la Justicia Electoral nunca aceptó. También pidieron una auditoría aleatoria de las máquinas, que no pudo realizarse porque al día siguiente de la votación el tribunal envió los equipos de forma apresurada a Argentina.

“Diversos sectores políticos advierten que las máquinas no son seguras ni infalibles. Se presentaron unos 33 reclamos ante el TSJE, y no hubo respuesta a ninguno. El escrutinio debe ser público y fiscalizable, pero con este sistema no es posible: los miembros de mesa no pueden verificar el proceso, ya que solo el equipo realiza el conteo y elimina la fiscalización pública natural”, manifestó.

El concejal agregó que el TSJE al igual que otros organismos estatales responden a los intereses de Honor Colorado y no a los del pueblo paraguayo.

“Ojalá que la Justicia Electoral se saque de una vez la camiseta de Honor Colorado, asuma su compromiso con la democracia paraguaya y colabore con controles efectivos. Es necesario unir esfuerzos para garantizar transparencia, que las próximas autoridades municipales y las elecciones de 2028 sean legítimas y cuenten con la credibilidad que requiere todo gobierno democrático”, finalizó.

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