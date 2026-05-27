Caapucú: concejal colorado denuncia retención irregular de su dieta

El concejal Rubén Pedrozo (ANR) dijo sentirse discriminado ante los demás ediles porque considera que es el único quien no está percibiendo el cobro de la dieta por las sesiones asistidas en la Junta Municipal.

Explicó que hace cuatro cuatro meses, que no cobra G.2.500.000 en concepto de dieta. Además, le adeudan en concepto de gasto de representación por 7 meses, G. 1.800.000 mensual.

El edil asegura que es una responsabilidad que la institución debe saldar porque está presupuestado y “no es un compromiso personal que el intendente tiene conmigo”.

La presidenta de la Junta Municipal, Lidia Telles, emitió una nota al ejecutivo municipal el pasado 5 de este mes en la que solicita al intendente “pagos de dieta y gastos de representación para los concejales que no están al día ”, este pedido realizó sin discriminar quiénes son los ediles que supuestamente no cobraron.

El denunciante refiere que por imperio de la ley les obliga a controlar y legislar en lo que respecta al municipio, por lo que solicita el cumplimiento de la ley N°3966/2010 y que sus derechos de cobrar la dieta, no sea cercenado sistemáticamente y retenida por la intendenta municipal”.

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Intendente niega deuda

Al respecto, el intendente Gustavo Penayo Arce aseguró que la Municipalidad ya abonó al concejal Rubén Pedrozo todo lo adeudado y sostuvo que no existe ninguna deuda pendiente.

Agregó diciendo “no quiero ni hablar de Rubén Pedrozo. Es un chantajista y mentiroso; solo busca prensa, le gusta el show y la polémica”, expresó el jefe comunal.

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Para respaldar su versión, Penayo Arce envió un video en el que se observa al concejal Pedrozo retirándose de la oficina de la Intendencia. Sin embargo, en las imágenes no se visualiza la fecha ni tampoco el momento en que supuestamente estaba percibiendo algún pago.