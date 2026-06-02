Santaní: anuncian gran despliegue policial para las elecciones del domingo

De acuerdo con los datos brindados por la propia Policía, la mayor cantidad de uniformados estará concentrada en Santaní, donde se presagia que habrá una reñida elección, principalmente entre los precandidatos colorados, con aproximadamente 23.000 empadronados que tendrán la magnífica oportunidad de elegir al candidato a la Intendencia Municipal y a la concejalía para las municipales del próximo 4 de octubre de este año.

Al respecto, el subjefe de la Comisaría 8.ª de Santaní, oficial inspector Luis Armoa, señaló que en estos momentos se están coordinando los últimos detalles de la importante cobertura cívica de los tres locales habilitados para los votantes colorados, además de los otros partidos minoritarios que, en su mayoría, solamente presentan candidatos para la Junta Municipal.

En lo que corresponde a la tarea que estará emprendiendo ese día la institución policial, el uniformado comentó que el propósito es ofrecer toda la seguridad necesaria a la gente en los locales de sufragio habilitados para prever cualquier tipo de situación que pueda ser perjudicial para el buen desarrollo de este importante acontecimiento.

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Por otra parte, aguarda que la ciudadanía acompañe con mucho civismo el acto electoral y no se inmiscuya en ninguna clase de problemas que dañen la imagen del evento electoral.

Que todo se desarrolle con respeto

Por último, Armoa declaró que el deseo de la institución policial es que todo se desarrolle con respeto y que no haya ningún tipo de hecho anormal en las instalaciones habilitadas para esa fecha, ya sea antes, durante o después de la culminación del acto eleccionario.

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Precandidatos colorados

En Santaní están en pugna dos precandidatos colorados para el cargo de la Intendencia. Por un lado, Carlos Verón, apoyado por el actual intendente municipal Agustín Ovando, y, por otra parte, Cristian D’Eclessis, hermano del gobernador de San Pedro, Freddy D’Eclessis, todos del movimiento Honor Colorado (HC).

Municipios de San Pedro

El departamento de San Pedro cuenta con 22 municipios, 14 en la parte sur y 8 en la zona norte, donde habrá elecciones internas este domingo 7 para intendentes y la Junta Municipal.