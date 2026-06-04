Elecciones municipales: en Amambay los seis intendentes pretenden el “rekutu”

Los preparativos para las internas partidarias de cara a las Elecciones Municipales 2026 están en la recta final. En el departamento de Amambay, los seis intendentes buscan continuar en el cargo.

En Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA) tendrá como contrincantes en las internas a Miguel Rojas, quien en su momento y durante casi dos décadas formó parte del primer anillo del acevedismo, además de Rodrigo Medina Abbate.

Casi todos buscan la reelección

La ciudad de Pedro Juan Caballero tiene actualmente como intendente a Ronald Enrique Acevedo Quevedo (PLRA). Asumió el cargo en noviembre de 2022 tras la muerte de su hermano, José Carlos Acevedo Quevedo, para completar el mandato iniciado en 2021.

El jefe comunal aspira a continuar en el cargo y es uno de los precandidatos liberales que competirán en las internas del PLRA. En cuanto a la Junta Municipal, 11 de los 12 ediles actuales (6 del PLRA y 5 de la ANR) buscan mantenerse en el espacio de poder en el período que se aproxima.

Por otra parte, el cartismo, liderado en Amambay por el gobernador Juan Acosta (ANR), postula a la Intendencia de la capital departamental a Luis Alberto Guillén Zárate (ANR). Es abogado y fue concejal departamental en el período 2018-2023.

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Pugnará en las internas coloradas con Fernando Peralta, actual concejal departamental.

En las otras cinco ciudades

Los intendentes de los otros cinco distritos del departamento también aspiran a la reelección. Ellos son Rodney Villalba (ANR) en Capitán Bado, Luis Brítez (ANR) en Bella Vista Norte, Ezequiel Ayala (ANR) en Karapaí, Wilfrido Figueredo (ANR) en Cerro Corá y Pablino Arévalos (ANR) en Zanja Pytã.

La mayoría de los concejales de aquellas ciudades también buscarán calificar el próximo domingo para buscar el rekutu en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Más de 115.000 habilitados para sufragar

Un total de 55.093 liberales y 61.408 colorados están habilitados para participar en las internas del próximo domingo en los seis municipios del departamento de Amambay, según un reporte de la sede regional del Registro Electoral. De esa cantidad, Pedro Juan Caballero concentra más de la mitad de los votantes.

Son 35.834 afiliados a la ANR y 37.959 al PLRA los habilitados para sufragar en esta capital departamental, según la misma fuente.

¿Cuáles son los locales de votación?

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, la ANR habilitará dos locales: el Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña y la Escuela Cnel. José María Argaña.

El PLRA contará con cuatro locales: la Escuela Juan E. O’Leary, la Escuela Don Carlos Antonio López, el Colegio Cerro Corá y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, filial PJC.

Otras fuerzas políticas minoritarias realizarán la confirmación de candidaturas en la Escuela Mariscal Francisco Solano López, según informaron los organizadores.

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Las 198 máquinas de votación que serán utilizadas en los comicios de la ANR y el PLRA llegaron a la zona y se encuentran bajo estricta custodia, según el abogado Wigberto Pérez, actuario del Tribunal Electoral Local.