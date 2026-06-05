Denuncian presunto uso de patrullera en caravana de HC en Villa Oliva

A pocos días de las elecciones internas simultáneas, surgieron denuncias ciudadanas sobre un supuesto uso indebido de recursos públicos durante el cierre de campaña de la actual intendenta de Villa Oliva y candidata a concejal municipal, Eusebia “Marilú” Musa (ANR).

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Según pobladores de la comunidad, una patrullera de la Policía Nacional habría acompañado la caravana política realizada en apoyo a la candidatura de la jefa comunal, situación que generó cuestionamientos y críticas entre los ciudadanos.

“Jamás vi que una patrullera participara de una caravana política”, expresó uno de los denunciantes. Otro poblador, identificado como Hugo Espínola, cuestionó la utilización de recursos estatales para actividades partidarias.

“Todos los paraguayos pagamos con nuestros impuestos las patrulleras y al personal policial. No se justifica que se utilicen de esta manera”, manifestó.

Ante las denuncias, la directora de Policía de Ñeembucú, comisaria general Martina Trinidad, explicó que la intendenta cuenta con custodia policial permanente mediante una orden de servicio, luego de que el Departamento de Investigaciones reportara una supuesta amenaza en su contra.

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“De acuerdo con los informes recibidos sobre una posible amenaza hacia la intendenta, dispusimos una custodia permanente por razones preventivas”, señaló la jefa policial.

Respecto a la presencia de una patrullera observada durante la actividad política, Trinidad indicó que el móvil se encontraba realizando un control aleatorio en la zona y que no tenía instrucciones de acompañar la caravana.

Asimismo, indicó que actualmente no existen otros intendentes del departamento con custodia permanente, aunque se han emitido directivas especiales para reforzar la seguridad durante la jornada electoral.

Ministerio Público

Por su parte, el fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de Alberdi, Diego Benítez, señaló que hasta el momento no recibió una denuncia formal de la intendenta Eusebia Musa con respecto a la amenaza en su contra.

Sin embargo, confirmó haber recibido una comunicación del Departamento de Investigaciones, en la que se menciona información sobre un eventual hecho de robo agravado, cuya posible víctima sería una autoridad de Villa Oliva.

“El informe no ingresó como causa penal. La nota refiere que existirían informaciones sobre un posible robo agravado y que la víctima podría ser una autoridad de Villa Oliva”, precisó el representante del Ministerio Público.

Otra amenaza

La directora de la Policía, Martina Trinidad, informó además que recibió una denuncia relacionada con presuntas amenazas contra un precandidato a intendente del movimiento Honor Colorado en Humaitá, Héctor Cáceres, motivo por el cual también se dispuso un control preventivo.