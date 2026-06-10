Ignacio Iramain sobre el caso Kattya: “Señores prevaricadores, la historia no les absolverá”

El legislador recordó que la exsenadora Kattya González (independiente) fue expulsada pese a haber sido elegida por más de 100.000 ciudadanos y cuestionó el procedimiento utilizado por la Cámara Alta.

“La sacaron de su banca en una tarde, sin avisarle de qué la acusaban, sin darle derecho a la defensa y con 23 votos cuando el reglamento exigía 30”, afirmó.

“Se cometió un penal a la República”

Apelando a una metáfora futbolística, Iramain sostuvo que durante el proceso se “cometió un penal a la República” y acusó a la Corte de construir su fallo sobre “mentiras y falacias”. En ese sentido, rechazó especialmente la argumentación de que el reglamento interno utilizado para la destitución ya no estaba vigente.

“Eso es innegable. Yo estuve acá ese día y está grabado”, manifestó, recordando que incluso el entonces presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) había reconocido durante el debate que el reglamento seguía vigente, ante la consulta del senador Eduardo Nakayama (independiente).

El parlamentario diferenció la aceptación institucional de la sentencia de su valoración jurídica. “Acepto el fallo, pero no respeto la argumentación jurídica de estos prevaricadores. Aceptar no es callar”, enfatizó.

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Según Iramain, las 91 páginas de la resolución contienen numerosos argumentos falaces y constituyen una decisión “arbitraria” que profundiza la crisis institucional.

En la parte más fuerte de su intervención, dirigió un mensaje directo a los ministros de la Corte: “Los prevaricadores con esta sentencia no distinguen justicia de venganza, entre ley y persecución. Por lo tanto, señores prevaricadores, la historia no les absolverá”.

El discurso se suma a las fuertes críticas de sectores de la oposición tras la decisión judicial que dejó firme la pérdida de investidura de Kattya González y cerró la vía para su reposición en el Senado, pese a que las causales de destitución fueron desestimadas por la Fiscalía.

El sentido del voto de los ministros

Con 6 votos en contra y tres a favor la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de7 abstencio­nes y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.

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La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura, son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.