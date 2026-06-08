Corte rechaza acción de Kattya González contra su expulsión del Senado

La acción de inconstitucionalidad que presentó la exsenadora Kattya González el 27 de febrero de 2024, casi dos semanas después de su expulsión de la Cámara Alta, fue rechazada por la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por 7 ministros del máximo tribunal y dos camaristas.

Con 6 votos en contra y tres a favor la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de7 abstencio­nes y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.

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La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

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Los ministros disidentes son justamente los que no participaron en la reunión secreta con el presidente Santiago Peña y supuestamente el titular de la ANR, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga el 3 de diciembre de 2025.

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