Proyecto de Ley de seguros: advierten sobre “retroceso” por equiparar fianza y seguro

La Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS) cuestionó el proyecto de ley de seguros impulsado por el Ejecutivo, al señalar cambios introducidos sin consenso y advertir que la iniciativa “representa un serio retroceso” para el desarrollo del mercado.

En un comunicado, el gremio expresó su “profunda preocupación” y afirmó que el contenido del proyecto genera dudas sobre su “legitimidad técnica, coherencia normativa y capacidad de responder a las necesidades del sector”.

También sostuvo que varios puntos previamente discutidos fueron modificados sin sustento suficiente, lo que —según la entidad— desvirtúa el proceso de elaboración.

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Proyecto de ley de seguros: alteraron texto, dice APCS

En esa misma línea, el presidente de la APCS, Juan Pérez, afirmó que el texto final no refleja lo trabajado con el sector.

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“Cuando accedimos a la copia del proyecto, no refleja lo que habíamos trabajado”, señaló, al sostener que incluso se incorporó un artículo que no fue debatido en las reuniones técnicas.

Seguro y fianza no son lo mismo

Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta a la introducción de disposiciones que, según Pérez, buscan equiparar el régimen de las fianzas con el de los seguros de caución.

El dirigente agregó que el contrato de fianza es accesorio, mientras que el contrato de seguro no lo es, por lo que no deberían ser tratados de la misma forma.

También recordó que la normativa anterior permitía los seguros de fianza y garantías bajo condiciones técnicas y económicas propias del seguro, sin asimilarlos a la fianza.

“A nosotros nos preocupa terriblemente cómo introdujeron un artículo. Quieren que nosotros nos rijamos por el contrato de fianza y eso sí nos preocupa. Para los seguros de garantía, que son los seguros de caución, nos dicen que la parte de caución se va a regir por contrato de fianza. Eso nos parece un retroceso. La Corte dijo que la fianza es una cosa y los seguros, otra cosa”, dijo.

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Piden revisar el proyecto ley

Asimismo, expresó preocupación por el impacto jurídico de una frase incluida en el proyecto que, a su criterio, cambia la calificación de las pólizas de garantía.

“La ley anterior permitía hacer seguros de fianza y garantías, siempre y cuando configuren económica y técnicamente, operaciones de seguros. Pero, le introdujeron una frase en donde dice que la calificación jurídica que corresponde a las pólizas emitidas con finalidad de garantías, corresponde al contrato de confianza”, declaró.

En ese sentido, señaló que la interpretación podría no contar con el aval de la autoridad reguladora del sector, al mencionar que “no creo que la Superintendencia de Seguros esté de acuerdo con la introducción del artículo de fianza”.

La APCS reiteró su llamado a revisar el proyecto y abrió la puerta a un diálogo técnico. Advirtió además que, de aprobarse en su versión actual, la iniciativa “comprometería la confianza del mercado y el desarrollo del sector asegurador”.