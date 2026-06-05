Nueva normativa: Peña anuncia proyecto de ley de Seguros

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció esta tarde la presentación del proyecto de Ley “De Seguros” que se remitirá al Congreso Nacional para su estudio de rigor.

El informe oficial de la Presidencia refiere que es “una necesaria reforma que actualiza nuestra normativa tras más de 30 años de vigencia de la antigua Ley 827/96″.

El Ejecutivo refiere que el documento es “fruto de un amplio proceso de diálogo con todos los sectores involucrados, esta nueva legislación busca modernizar y brindar reglas claras para todas las actividades de las aseguradoras”.

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“Protección de los derechos del consumidor”

Indica que el proyecto de ley pone “un énfasis fundamental en la protección de los derechos del consumidor para garantizar la transparencia, tranquilidad y seguridad de cada ciudadano que adquiere una póliza”.

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La iniciativa del Poder Ejecutivo se remitirá al Congreso para su estudio de rigor.