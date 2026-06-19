Kattya expone el caso de su expulsión del Senado ante la OEA

En el marco del 56º período ordinario de la Asamblea General de la OEA invitaron a la exsenadora Kattya González a participar de un evento conjunto y paralelo a la asamblea de los estados-partes para relatar los detalles de su expulsión del Senado y la reciente sentencia dictada por la Corte.

En el acto estarán presentes delegaciones diplomáticas, ministeriales, legislativas y sociedad civil.

“En Paraguay, las mujeres que hacemos de la política el ejercicio de una vocación y de un compromiso ciudadano, vivimos un exilio permanente en nuestra propia tierra, no necesitamos atravesar forzosamente fronteras ni recorrer distancias: las fronteras y las distancias se encuentran en nuestras propias organizaciones políticas, en nuestras instituciones, en las políticas públicas y en la aplicación sesgada y discriminatoria de las normas en la práctica”, sostuvo la exlegisladora tras recibir la invitación.

Agregó que en Paraguay, un país que no ha llegado siquiera a instalar una cultura democrática y que en muchos sentidos no ha alcanzado la modernidad, somos testigos de un renacimiento claramente autoritario que apunta al retroceso global de muchos de los derechos conquistados.

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Kattya expondrá su expulsión ante la OEA

Dijo además que existen indicios crecientes de una instigación orquestada para ejercer discriminación, exclusión y violencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos, en de las mujeres.

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Explicó que el mensaje que debemos reconocer como sociedad y que se debe escuchar en la región es que lo que está pasando en Paraguay no se trata de una injusticia puntual contra una persona, sino parte de un operativo ajustado que se ensayó y se puso en marcha cuidadosamente.

El evento se desarrollará el lunes 22 de junio del 2026 en horas de la mañana, bajo el nombre de “Democracia Paritaria Sin Violencia: avances y desafíos en la implementación de las Leyes Modelo Interamericanas sobre paridad, violencia política y violencia digital contra las mujeres”.

El mismo es organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), red regional con presencia en 15 países de la región que reune a mujeres y organizaciones comprometidas con un enfoque sociojurídico feminista.

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Explican que el objetivo es promover la transformación social y la construcción de democracias radicales, abrazando una perspectiva interseccional que valora la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social, a fin de garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres.