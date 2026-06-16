“Sin lloro” responde jueza a Kattya González por críticas contra ministra Llanes

La jueza de Sentencia Dina Marchuk evidenció su molestia por la crítica que hizo la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes, quien votó por rechazar la acción de la exlegisladora contra su expulsión del Senado. “Sin lloro” respondió la magistrada en una publicación de ABC sobre las declaraciones de Kattya en relación a la ministra del máximo tribunal.

De “pobre y barata mujer” calificó la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte María Carolina Llanes, en conversación con ABC Cardinal sobre los argumentos de la integrante de la máxima instancia judicial para rechazar la acción de inconstitucionalidad que planteó contra su expulsión de la Cámara Alta.

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Las declaraciones de la exlegisladora por el Partido Encuentro Nacional causaron diversas reacciones de los internautas en las redes sociales, entre ellos la jueza de Sentencia Dina Marchuk, quien integra uno de los tribunales de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y es conocida en el Poder Judicial como una de las “mimadas de la ministra Llanes”.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, comentó Marchuk debajo de la publicación realizada por ABC en Instagram. Éste comentario generó rápida reacción de los usuarios de la red social. “¿Corresponde que una jueza emita opiniones de este tipo? “Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear”, contestó uno de los internautas.

Otra respuesta al comentario del Marchuk señala: “Vos no sos juez también? ¿Y hablas así? Imaginate ir a buscar justicia y te encontrás con esta gente vendida!! Ojalá que nunca más ganes una terna, porque dejas mucho que desear” (sic).

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¿Es ético lo que hizo la jueza Marchuk?

Las reacciones de los internautas al comentario de la jueza de Sentencia Dina Marchuk evidencian la imagen negativa que tiene la población en general sobre el Poder Judicial, que de hecho está bastante desacreditada por la sumisión evidenciada por los ministros de la Corte ante el poder de turno.

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Fuentes judiciales señalan a Marchuk como una de las juezas protegidas por la ministra María Carolina Llanes, quien defiende las criticadas actuaciones de la magistrada en los casos que atiende como miembro del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Incluso, Marchuk sería muy amiga del abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra Carolina Llanes y a quien en ocasiones se lo ha visto en Tribunales visitando a la jueza de Sentencia, quien atiende las causas a implicados en crimen organizado, en las que el poder económico está detrás de los acusados de lavado de dinero, narcotráfico, entre otros hechos punibles.

En diversas ocasiones los propios ministros de Corte han exhortado a los jueces a cuidar su imagen personal y, en consecuencia, también el del Poder Judicial. Sin embargo, actuaciones como de la jueza Dina Marchuk generan todo tipo de conjeturas, incluso de sospechosas sobre sus posturas en causas grandes y consideradas emblemáticas.

Lo que dijo Kattya sobre la ministra Llanes

En conversación con el programa El Observador en ABC la exsenadora Kattya González cuestionó el “consejo” que dio la ministra María Carolina Llanes a los jueces y fiscales que asumieron sus cargos la semana pasada, sobre una “justicia independiente”.

La exparlamentaria manifestó que el fundamento de la ministra integrante de la Sala Penal de la Corte e integrante de la Sala Constitucional Ampliada que rechazó su acción, es una mentira y que Llanes “no tiene altura moral” para dar consejos a nadie.

“Carolina Llanes es una pobre y barata mujer. Ella se adhirió al voto del ministro Alberto Martínez Simón (para rechazar la acción de inconstitucionalidad), un voto que se fundamentó en una mentira y eso ocurre el resultado es una mentira”, resaltó Kattya González.

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Afirmó que cuando Carolina Llanes “no le sirva más al poder al cual se arrodilló, la van a tirar al basurero de la historia, sin que ella haya mantenido la dignidad y aquello por lo que juró cuando asumió como ministra de Corte”, según expresó la exlegisladora.