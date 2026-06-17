Corte notifica a Kattya su rechazo a la acción de inconstitucionalidad y ella reacciona así

Hoy la exsenadora Kattya González fue notificada del rechazo de la acción de inconstitucionalidad que presentó el 27 de febrero de 2024 contra su expulsión de la Cámara Alta.

La acción fue rechazada por la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por 7 ministros del máximo tribunal y dos camaristas.

“Hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia me notificó su infame sentencia. Tanta eficiencia asusta. Los profesores doctores (6) han certificado oficialmente la muerte del estado de derecho y ratificaron con sus sellos que la justicia paraguaya es un lupanar que abre de día”, indicó en su cuenta oficial de la red social X la exlegisladora.

Con 6 votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de7 abstencio­nes y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.

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Rechazo a la acción contra destitución de Kattya

La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

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Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Los ministros disidentes son justamente los que no participaron en la reunión secreta con el presidente Santiago Peña y supuestamente el titular de la ANR, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga el 3 de diciembre de 2025.

Si bien esta decisión del máximo tribunal, de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora de la oposición, ya se manejaba desde la semana anterior; fue oficializada recién el lunes 8 de junio a través del Acuerdo y Sentencia N° 234.

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Peña influyó en publicidad de expediente

La propia Kattya González informó el viernes 5 de junio que ya manejaba que se daría esta resolución, y que solo los ministros Gustavo Santander Dans, Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia votaron por hacer lugar a la acción promovida en contra de su expulsión del Senado.

Fuentes del Poder Judicial señalaron a ABC que la resolución de la Sala Constitucional Ampliada no se dio a conocer ese mismo viernes 5, a pedido del propio presidente de la República, Santiago Peña, quien habría indicado a los ministros de la Corte que “era mejor que salga el lunes (por hoy) para que se pierda entre las informaciones de los resultados de las internas simultáneas”.

Desde que el expediente llegó a su despacho para que emita su voto, el ministro Alberto Martínez Simón, presidente del máximo tribunal, se encargó de manejar el expediente hasta la emisión del último voto y, posteriormente, para realizar el circuito de firmas de los integrantes de la Sala Constitucional Ampliada.

Dictamen declaró inconstitucionalidad de la decisión del Senado

El 12 de junio de 2024 la Fiscalía General del Estado, a través del Dictamen 697 firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, había contestado a la Corte Suprema de Justicia que la Resolución N° 431 de la Honorable Cámara de Senadores “Por la cual se resuelve la Pérdida de Investidura de la senadora Kattya Mabel González Villanueva”, es inconstitucional.

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“Esta representación fiscal recomienda a la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Kattya Mabel González Villanueva contra la Resolución N.° 431 dictada por la Honorable Cámara de Senadores en fecha 14 de febrero de 2024, por así corresponder en derecho”, resalta el dictamen fiscal.

El dictamen firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, que no es vinculante pero sí un requisito para que la Sala Constitucional defina la acción, había señalado que el Senado violó su propia resolución Nº 429/2023 que reglamentaba la pérdida de investidura, “razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad, receptado (sic) en los artículos 1 y 9 de la Constitución de la República del Paraguay”.

La Fiscalía consideró que la remoción del cargo de Kattya por el resto del periodo parlamentario no es correcta porque se tomó un camino diferente al trazado en la Resolución Nº 429/2023 en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida.

Por su parte, tanto la exlegisladora González como senadores de la oposición anunciaron que denunciarán al Estado paraguayo ante instancias internacionales, lo que podría costarle nuevamente una millonaria indemnización al Estado en los próximos años.