Firman acuerdo para reactivar y fortalecer Urupabol

Los ministros de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, y de la República Oriental del Uruguay, Mario Israel Lubetkin Tulbovitz, suscribieron en la fecha el comunicado conjunto de Cancilleres de Urupabol, en el marco del proceso de reactivación de este mecanismo de integración trilateral.

La suscripción del instrumento se llevó a cabo en un paréntesis de la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur que se lleva a cabo en Luque. El documento refiere que “reafirma el compromiso de los tres países con el fortalecimiento de Urupabol como espacio de coordinación, cooperación e integración, orientado a impulsar el diálogo político regional y promover una agenda común en áreas de interés compartido”.

“Asimismo, se establecen disposiciones para la coordinación y administración del mecanismo, incluyendo la asunción de la Secretaría Pro Tempore por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, con el propósito de dar seguimiento a los entendimientos alcanzados y coordinar las próximas acciones del mecanismo”, consigna el documento.

Mañana se prevé la Cumbre del Mercosur, con la presencia de siete jefes de Estado. Paraguay entregará la presidencia semestral a Uruguay.

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Creado en 1963

El grupo Urupabol fue ideado originalmente en 1963 con el fin de unificar las posturas de los estados más pequeños y con economías de menor escala relativa en el Cono Sur frente a gigantes regionales como Brasil y Argentina.

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En su momento, el enfoque institucional moderno de la alianza se centra en aprovechar las ventajas geográficas complementarias de sus miembros (como el acceso portuario uruguayo en Montevideo y Nueva Palmira a favor del comercio boliviano y paraguayo).

Nuevos objetivos

- Integración logística y portuaria: Facilitar la navegación regional de los tres socios, un punto crucial considerando que Paraguay y Bolivia son naciones sin litoral marítimo directo.

- Gobernanza de la Hidrovía: Impulsar el desarrollo y la libre circulación comercial a través de la hidrovía Paraguay-Paraná hacia el Océano Atlántico.

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- Conectividad aérea y humana: Perfeccionar los Acuerdos de Servicios Aéreos para agilizar el transporte y diseñar mecanismos de movilidad humana segura entre los territorios.

- Cooperación energética: Coordinar el intercambio de recursos energéticos y el fortalecimiento de la infraestructura regional compartida.