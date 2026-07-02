Tragada de G. 1.054 millones del dinero del Fonacide podría quedar impune por mora judicial

El Tribunal de Apelación Multifuero de Boquerón confirmó en octubre del 2025 la condena de 4 años y 6 meses de cárcel del exintendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Alcaraz (ANR), declarado culpable en marzo del 2026 por lesión de confianza, al quedar probado en juicio el desvío de G. 1.054 millones correspondiente a los recursos del Fonacide, durante su gestión municipal en el 2013.

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El colorado, para evitar ir a prisión presentó un recurso extraordinario de casación el 29 de octubre del 2025 y desde la fecha, la Sala Penal no resuelve. Han transcurrido más de ocho meses sin resolución y el expediente, iniciado en 2017, corre serio riesgo de quedar impune.

Según lo probado en el juicio oral, la millonaria “tragada” fue de recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en el año 2013.

Según se probó en el juicio, Eladio Alcaraz, durante el 2013 recibió del entonces Ministerio de Hacienda G. 1.536.009.249 en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide); G. 2.267.678.126 en concepto de royalties; y G. 132.783.970 en concepto de transferencia de juegos de azar.

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Sin embargo, del total de G. 3.936.471.345 que el municipio recibió ese año, el entonces intendente ahora sustrajo de las arcas municipales, sin contraprestación alguna, G. 1.054.108.443, correspondiente a los recursos del Fonacide.

La organización Somos Anticorrupción desde hace varios meses, solicita a la Sala Penal que resuelva la chicana que impuso el exintendente para evitar que la causa quede impune; sin embargo, a la fecha, nada se resolvió.