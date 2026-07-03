Renuncia intendente de Ypané en medio de cuestionamiento colorado

El intendente Horacio Ortíz presentó su renuncia esta mañana, en tanto que, ayer la Junta Municipal cuyo presidente es su hermano Jacobo Ortíz, quien también está en proselitismo debido a que es candidato a intendente, eligió a Mirta Oviedo como intendenta interina.

La designación de Oviedo se dio luego de cuatro sesiones frustradas por los concejales colorados, quienes denunciaron que los hermanos Ortiz buscaban que su padre, Dilio Ortíz, asuma como concejal y luego sea electo intendente interino para asegurar el poder dentro del clan Ortíz.

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Dilio Ortíz es el primer concejal suplente, y con el pedido de permiso de Oviedo, fue convocado por su hijo. Sin embargo, los colorados dejaban la sesión sin quórum, evitando de esta manera el juramento.

Como el plazo para la renuncia y la posterior inscripción de candidaturas debe realizarse a más tardar el 3 de julio, según el cronograma electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir hoy, la concejal Oviedo volvió y fue electa intendente interina.

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Horacio Ortíz deja una administración sumamente cuestionada debido a su falta de transparencia y el acaparamiento familiar en los lugares de poder. Sin embargo, en las internas liberales fue el candidato a concejal con más votos.

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Colorados rechazan elección

La estrategia política utilizada por el clan Ortíz fue denunciada por el cuestionado diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) que tildó de “un atropello a la institucionalidad y al Estado de derecho”.

En tanto, los concejales colorados indicaron que la elección de Oviedo fue realizada en una sesión sin quórum legal por lo cual es nula y llamaron a una manifestación frente a la sede municipal.

Similar caso ocurre en Caapucú, en donde su correligionario Gustavo Penayo (ANR-HC) busca que su hermano Ramón Penayo sea intendente. Allí hubo toda una artimaña jurídica colorada para sostener el poder en manos cartistas, pero el diputado Gamarra no denunció el caso.