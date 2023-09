En Ypané descubren falencias en almuerzo escolar

Según el resultado final de la auditoría de cumplimiento realizada a la gestión de los hermanos Ortiz en el 2021, en plena pandemia, se destinaron G. 705 millones para la provisión de kits de víveres que fueron distribuidos por la empresa Granos y Aceite Sacia, pero solo se entregó por 102 días y además la firma contaba con varias documentaciones vencidas. En tanto que en el periodo 2022 se destinaron G. 487 millones para el almuerzo escolar cuyo contrato fue para la empresa Nutripan. Ese año la distribución solo se hizo por 71 días de los 181 que tiene el periodo escolar.

Lea más: Padres exigen concluir construcción de las aulas abandonadas en Ypané

Los auditores de la CGR indicaron en su informe que ambos jefes comunales no controlaron que la entrega de los alimentos sea de manera correcta, tampoco fueron cuidadosos de las condiciones en que llegaban las raciones a los niños, lo que representó un riesgo para la salud. Además no se encontraron todos los documentos que avalen dichas licitaciones. En su descargo los hermanos Ortiz indicaron que no pudieron cubrir todo el año porque el “presupuesto era insuficiente y que en el momento de la licitación las empresas estaban en regla”.

Lea más: Intendente electo de Ypané juró y asumió su cargo

Horacio Ortiz está en su tercer periodo municipal y en sus dos primeras gestiones fue denunciado e incluso fue imputado por la Fiscalía por supuesto daño patrimonial, pero llamativamente fue sobreseído en todas las causas.

También fue denunciado por violencia doméstica por su expareja Natalia Sosa en el 2020 y le otorgaron prisión domiciliaria desde donde estuvo administrando la municipalidad.