Independencia: Mora judicial favorece a exintendente colorado condenado por contrabando

El fiscal Miguel Quintana Larrea, obtuvo la condena del exintendente de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez (ANR) en marzo del 2025; sin embargo, el colorado sigue gozando de su libertad.

Chávez fue sentenciado a cinco años de pena privativa de libertad por contrabando, tras comprobarse que traficó 3.000 kilos de azúcar de origen brasileño y usar la sede municipal para guardar la carga.

El fiscal demostró en juicio que el exintendente Chávez compró 3.000 kilos de azúcar brasileña, distribuidos en paquetes de 5 kilos, los cuales depositó en el propio salón multiuso de la Municipalidad y ordenó a empleados municipales el cierre del lugar para que nadie tuviera acceso a las mercaderías.

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El Tribunal de Sentencia, conformado por Gloria Hermosa, Cristian González y Darío Báez, entendió que el exjefe comunal introdujo el azúcar al país de manera irregular, por lo cual fue condenado. Sin embargo, el ex jefe municipal apeló su sentencia.

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Mientras que el 17 de diciembre del 2025 se confirmó su sentencia y para dilatar su estadía en la cárcel, la defensa del exintendente recurrió a un recurso extraordinario de casación el 30 de diciembre del 2025.

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Desde entonces, la Sala Penal continúa sin resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensora pública Lucina Corvalán, en representación del acusado, contra el A y S Nro. 90 dictado por el Tribunal de Apelación Penal que confirmó la sentencia.

A la fecha, ha transcurrido más de 6 meses sin resolver el citado recurso y mientras tanto el colorado, que utilizó de depósito la sede municipal para guardar contrabando, sigue libre.