Condena a exintendente chaqueño por desvío de G. 1.050 millones queda firme

A través del Acuerdo y Sentencia N° 507, de fecha 14 de julio de 2026, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena a 4 años y seis meses de cárcel para Eladio Ramón Alcaraz Pereira, ex intendente de Mariscal Estigarribia (Chaco), por lesión de confianza en el desvío de G. 1.054.108.443 de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en el 2013.

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Específicamente la máxima instancia judicial declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Alcaraz, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 28 de fecha 15 de octubre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción judicial de Boquerón, integrado por los camaristas Sirley Patricia Romero Villalba, Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz y César Denis Macoritto González.

“La parte recurrente busca obtener la nulidad de la resolución de segunda instancia simplemente debido a que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia. Estas circunstancias, por sí solas, no justifican el reclamo de falta de fundamentación y, en consecuencia, estos agravios deben ser rechazados por ser infundados”, resalta parte del fallo dictado por la Sala Penal, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.

Con esta resolución queda firme la Sentencia Definitiva N° 72 del 5 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, que condenó por el hecho de corrupción al exintendente chaqueño.

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En el juicio oral el Colegiado de Sentencia permitió la declaración de las víctimas, a través de los medios telemáticos, y con esos testimonios se pudo identificar el enorme perjuicio ocasionado a las comunidades indígenas del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón.

Intendente chaqueño desvió dinero del Fonacide

La Sentencia Definitiva N° 72 del 5 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a 4 años y 6 meses a Eladio Ramón Alcaraz Pereira, exjefe comunal del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia (Chaco), por el perjuicio patrimonial de G. 1.054.108.443 a las arcas del municipio chaqueña.

En el juicio oral el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez, había solicitado tras la presentación de sus alegatos finales la aplicación de una pena de 6 años y seis meses de prisión para el exjefe comunal del distrito chaqueño.

Para el colegiado de sentencia quedó acreditado que en el 2013 el entonces Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia unos G. 1.536.009.249 en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide); G. 2.267.678.126 en concepto royalties; y G. 132.783.970 en concepto de transferencia de juegos de azar.

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Sin embargo, del total de G. 3.936.471.345 que el municipio recibió ese año, el entonces intendente ahora condenado habría sustraído de la institución, sin contraprestación alguna, un monto total de G. 1.054.108.443, correspondiente a los recursos del Fonacide, de acuerdo a lo destacado por la presidenta del tribunal, al momento de dar a conocer el fallo.

Condenado “perjudicó a los más vulnerables”

La jueza Elsa García también resaltó que la conducta delictiva de Eladio Ramón Alcaraz Pereira perjudicó a los más vulnerables del distrito situado en el departamento de Boquerón, teniendo en cuenta que el dinero desviado tendría que haber beneficiado a las comunidades indígenas asentadas en el distrito.

“Los fondos provenientes de la Ley del Fonacide eran para el mejoramiento de la oferta educativa. Ese dinero debía llegar a la franja vulnerable de personas que tienen derecho a la educación, como son los niños y jóvenes de la comunidades indígenas, pero eso no ocurrió. He ahí la gravedad de la conducta del intendente”, puntualizó la magistrada.

En el juicio oral el Ministerio Público probó que el dinero fue utilizado para otros fines, que nada tienen que ver con obras municipales o que beneficien a los contribuyentes; afectando a todo el distrito ubicado en uno de los departamentos con mayores carencias del país.

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Al respecto, la presidenta del tribunal resaltó que el 31 de marzo de 2014 el entonces intendente de Mariscal Estigarribia presentó ante la Contraloría General de la República la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013, correspondiente al rubro Fonacide, y en el ítem de total pagado estableció la suma de G. 1.248.461.234, pero registró documentación de los pagos solo por el monto de G. 194.351.791.