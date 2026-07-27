“Beto” Ovelar reclama respuesta oficial del Gobierno de Peña ante dichos de Lula

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva generó críticas en Paraguay tras afirmar públicamente que Paraguay invadió Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza, una interpretación que fue cuestionada por sectores políticos paraguayos por considerar que desconoce el contexto histórico del conflicto bélico.

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar calificó las declaraciones del mandatario brasileño como un “desatino” y un “desliz”.

También señaló que podría existir un desconocimiento por parte del mandatario del vecino país sobre los antecedentes históricos de la guerra que enfrentó a Paraguay contra la Triple Alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay.

Lea más: Historiadora paraguaya responde a Lula tras polémicas declaraciones sobre la Triple Alianza

Ovelar pide pronunciamiento oficial de la Cancillería

“Evidentemente, el presidente Lula tuvo un desliz y se equivocó en su apreciación de la historia. Me extraña que la Cancillería no se haya pronunciado y corresponde desde mi punto de vista”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador sostuvo que una postura oficial del Gobierno paraguayo debería responder a una necesidad de “reivindicación histórica”. Según afirmó, las expresiones del presidente brasileño “no se compadecen con lo ocurrido” durante el conflicto.

Ovelar agregó que la Guerra de la Triple Alianza tuvo como antecedente la intervención de Brasil en Uruguay, situación ante la cual, según su interpretación, el Gobierno paraguayo respondió en defensa del país uruguayo.

Descarta temor por negociaciones sobre Itaipú

El senador también descartó que la falta de una reacción del Gobierno de Santiago Peña esté relacionada con un supuesto temor a afectar las negociaciones sobre el Tratado de Itaipú con Brasil.

Según Ovelar, las declaraciones de Lula se produjeron en un contexto en el que el mandatario brasileño buscaba justificar la necesidad de fortalecer la inversión en las Fuerzas Armadas de su país.

A su vez, justificó que la Cancillería emitió un pronunciamiento cuando se dio el conflicto entre su colega liberal Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé porque el “espectáculo vende más”.

Lea más: Lula sobre Paraguay y la Triple Alianza: ¿cuál es la intención detrás de los polémicos dichos?

Ovelar dice admirar a Lula, pero cuestiona sus dichos

El senador afirmó que mantiene una admiración hacia Lula da Silva y destacó algunas políticas impulsadas durante su gestión, mencionando que con ayuda del presidente brasileño se logró instalar el programa Tekoporã en Paraguay.

“Independiente a esa admiración, no puedo dejar de ver que esto fue un error y una falta de respeto al Paraguay”, sostuvo.

Sobre el pronunciamiento del presidente argentino Javier Milei respecto al tema, Ovelar indicó que “no me interesa mucho” esa postura.

Lea más: Bachi Núñez responde a Lula por sus dichos sobre la Triple Alianza

Revisión de enseñanza sobre la Guerra de la Triple Alianza

Así también, el legislador consideró que la controversia generada por las declaraciones de Lula podría convertirse en una oportunidad para abrir un debate en Brasil sobre la enseñanza académica de la Guerra de la Triple Alianza.

Afirmó que sería conveniente incorporar la perspectiva paraguaya dentro de los contenidos históricos abordados en el ámbito educativo brasileño, con el objetivo de generar una mirada más amplia sobre uno de los conflictos más importantes de la historia regional.