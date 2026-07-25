Historiadora paraguaya responde a Lula tras polémicas declaraciones sobre la Triple Alianza

Durante una visita a una fábrica en São Paulo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas “bien preparadas y entrenadas” y justificó la importancia del poderío militar brasileño al recordar la guerra contra Paraguay.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina”, afirmó Lula. También señaló que el conflicto, desarrollado entre 1864 y 1870, terminó extendiéndose durante cinco años.

La afirmación generó la reacción de la historiadora Noelia Quintana, quien publicó una extensa respuesta en la que cuestionó el relato del presidente brasileño y enumeró una serie de acontecimientos previos al inicio de la Guerra de la Triple Alianza.

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Los hechos históricos que Lula “omitió”

Quintana comenzó su publicación señalando que estaba “indignada por el comentario del Presidente del Brasil” y planteó seis puntos para contraponerlos a la versión expresada por Lula.

En primer lugar, recordó la intervención del Imperio brasileño en Uruguay y lo que calificó como la “Diplomacia de las cañoneras”, mediante el despliegue de fuerzas terrestres y navales.

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Según la historiadora, por tierra fue enviado el general Manuel Luís Osório, conocido como marqués de Erval, mientras que por vía naval actuó la escuadra comandada por el almirante Joaquim Marques Lisboa, marqués de Tamandaré.

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Quintana sostiene que estos movimientos militares brasileños forman parte de los antecedentes que deben ser considerados al analizar el posterior conflicto regional.

Como segundo punto, la historiadora afirmó que el Gobierno paraguayo intentó mediar entre Brasil y Uruguay, pero que esa propuesta fue rechazada por el Imperio brasileño.

La historiadora también cuestionó la actuación militar brasileña en territorio uruguayo. En su tercer punto, afirmó que las tropas brasileñas “invadieron Cerro Largo y ciudades totalmente indefensas como Villa de Melo”.

Quintana también señaló que Paraguay había advertido sobre las consecuencias que podría tener una alteración del equilibrio de poder en la región. “Nosotros advertimos una posible reacción armada si rompían el Equilibrio del Plata, al Imperio no le importó”, escribió.

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Los ataques a Salto y Paysandú

Como quinto antecedente, Quintana mencionó las acciones militares brasileñas en territorio uruguayo y sostuvo que “atacaron el Villa del Salto” y “bombardearon Paisandú”.

La historiadora vinculó estos acontecimientos con la posterior conformación de una alianza contra Paraguay.

La referencia apunta a la alianza entre Brasil, Argentina y el gobierno uruguayo de Venancio Flores, que posteriormente se formalizó en el Tratado de la Triple Alianza de 1865.

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La ruptura de relaciones entre Paraguay y Brasil

En el sexto punto, Quintana sostuvo que Paraguay rompió relaciones diplomáticas con el Imperio brasileño y llevó adelante la denominada Campaña Norte, debido a información que, según afirmó, había llegado al Gobierno paraguayo sobre los preparativos militares brasileños.

La historiadora vinculó esta decisión con informes de inteligencia atribuidos al general Francisco Isidoro Resquín y dirigidos al presidente Francisco Solano López.

“Se tenía información de inteligencia que se estaban preparando para atacarnos, según los informes de Resquin al Presidente Francisco Solano López”, escribió.

De esta manera, Quintana cuestionó la idea de presentar el inicio del conflicto únicamente a partir de la ofensiva paraguaya y plantea que existía un contexto previo de tensiones, intervenciones militares y disputas por el equilibrio de poder en la región.

“Esta parte de la historia el señor Presidente del Brasil está OMITIENDO”

Tras enumerar estos antecedentes, Quintana apuntó directamente contra el relato de Lula y sostuvo que existe una parte de la historia que el mandatario brasileño no mencionó.

“Esta parte de la historia el señor Presidente del Brasil está OMITIENDO”, escribió la historiadora, utilizando mayúsculas para enfatizar su cuestionamiento.

A los antecedentes que enumeró, agregó además una dura crítica sobre las consecuencias que tuvo la guerra para Paraguay.

“A eso hay que sumar el exterminio, saqueo y quita territorial sin NINGÚN DERECHO HISTÓRICO que perpetraron contra el Paraguay, en una alianza OMINOSA”, afirmó.

La respuesta de la historiadora se suma así a las numerosas reacciones que provocaron en redes sociales las declaraciones de Lula, especialmente por su afirmación de que “Paraguay decidió invadir Brasil”.