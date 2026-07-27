Celeste Amarilla habla de “demencia” de Lula y dice que “lo zurdo no tapa lo burro que tiene”

La senadora liberal Celeste Amarilla se sumó a los cuestionamientos contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó públicamente que “Paraguay invadió Brasil” durante la Guerra de la Triple Alianza. Esta interpretación generó críticas en Paraguay por considerar que desconoce el contexto histórico del conflicto que dejó profundamente afectada a la población nacional.

“Alguna demencia puede tener, de hecho ya a los 80 años se le perdona”, empezó señalando la legisladora.

Amarilla sostuvo que las expresiones del jefe de Estado brasileño no forman parte de un simple “espectáculo”, sino que reflejan una postura que, según su opinión, está vinculada con una visión histórica sesgada.

“Un espectáculo es un presidente de 80 años que no tiene escolaridad básica, que agarre un micrófono diga lo le viene en gana. La ignorancia insuperable, esa soberbia de izquierda, lo zurdo no tapa lo burro que tiene. Tuvo 70 años para completar su formación académica y en un desprecio hacia el saber no lo hizo”, declaró.

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Guerra de la Triple Alianza: Amarilla pide revisar archivos históricos

La senadora afirmó que las declaraciones de Lula representan también una oportunidad para que Brasil revise su propia interpretación sobre la Guerra de la Triple Alianza.

“Ellos tienen nuestros archivos desde 1537, que Lula abra y revise. Bien les haría leer lo que robaron”, dijo.

Además, rechazó la idea de que exista simplemente un desconocimiento histórico por parte del presidente brasileño y sostuvo que existe una interpretación vinculada a una tradición imperial.

“Hay un sesgo en la historia en ese estilo imperialista que siempre tuvieron. Se siguen creyendo descendientes de Pedro II. Se creen el imperio de Sudamérica. No hay desconocimiento”, declaró.

Celeste Amarilla reclama una mirada amplia sobre la historia

La legisladora también señaló que el análisis de la Guerra de la Triple Alianza debe contemplar distintas perspectivas y no limitarse a una visión brasileña.

“Hoy día la historia se estudia de una manera y hay que tener la cosmovisión de la historia. No puede ser que ignoren todos los historiadores del resto del mundo a favor de un historiador brasileño que dice que la guerra es de Paraguay”, expresó.

También cuestionó la falta de pronunciamiento de legisladores paraguayos de tendencia socialista ante las declaraciones de Lula.

“Cada uno tendrá su simpatía. Insisto: lo zurdo no le quita lo burro”, subrayó.

Amarilla sobre Lula: “Lo zurdo no le quita lo burro”

Al explicar sus dichos, Amarilla sostuvo que la izquierda suele caracterizarse por valorar la formación intelectual, pero cuestionó que Lula no haya profundizado en el estudio de la historia.

“Normalmente, los de izquierda son gente muy leída, informado, muy formada y hacen culto de la formación. Luego, tenemos el metalúrgico que persiste en ser obrero y en hablar como un obrero. Lula tuvo tiempo en leer cuatro o cinco libros, entre ellos el de la guerra”, sostuvo.

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Críticas al silencio de Cancillería y al vínculo con Brasil

Amarilla también cuestionó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Paraguay no haya reaccionado con la misma rapidez que en otras situaciones, como cuando ella protagonizó el escándalo por racismo con el futbolista francés Kylian Mbappé.

“Históricamente, los paraguayos tenemos unas ganas de someternos al Brasil, los kurepas (forma peyorativa de referirse a los argentinos) nomás son nuestros enemigos. Le queremos a Brasil, nos vamos a Camboriú y hablamos en portugués desde Ciudad del Este. Eso también es un sometimiento y creo que hay históricamente un sometimiento”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a la presencia de ciudadanos brasileños en cargos electivos de Paraguay.

“Esos intendentes brasileños de Alto Paraná no hablan castellano y son intendentes en Paraguay. A ver si hay un paraguayo al que se le elige intendente en Brasil y habla castellano”, acotó.

Éver Villalba cuestiona reacción del Gobierno

Por su parte, el senador liberal Éver Villalba cuestionó la respuesta del Poder Ejecutivo ante las declaraciones del mandatario brasileño y afirmó que el Gobierno mantiene una postura de subordinación ante otros países.

“El Gobierno es cipayo con Estados Unidos y ahora lo demuestra con Brasil”, respondió al ser consultado sobre la falta de una reacción oficial más contundente.

Villalba señaló que existieron respuestas individuales, pero no una postura institucional.

“Unas reacciones tibias de algunos miembros del oficialismo, pero de manera institucional. Cuando se trató de lo de Mbappe, activaron todos los resortes diplomáticos, pero cuando trata de una cuestión de un presidente (Lula)”.

Declaraciones desafortunadas de Lula

El senador sostuvo que, aunque reconoce la línea integradora de Lula, sus declaraciones fueron desafortunadas.

“Si bien conocemos la línea integradora de Lula, son expresiones “poco felices”, mencionó.

También afirmó que el presidente brasileño tomó solo una parte del contexto histórico al referirse al episodio ocurrido en Mato Grosso.

“Hubiese reaccionado y pedido a Lula que aclare y se desdiga. O, en todo caso, como muchos brasileños que visitan donde se desarrolló la guerra nos piden perdón, se arrepienten y que nunca más se vuelva a dar una lucha entre países vecinos”, expresó.

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Villalba pide corregir la enseñanza histórica en Brasil

El senador liberal agregó que la polémica puede convertirse en una oportunidad para revisar la forma en que Brasil enseña la Guerra de la Triple Alianza.

“Debería ser una oportunidad, pero no creo que el Gobierno se anime. Este Gobierno se arrodilla ante cualquier y saben que Lula no le da pelota a Peña. Hasta ahora no se abre el nuevo puente en Presidente Franco porque no hay buenas relaciones”, dijo.

Añadió que el mandatario paraguayo conocerá los motivos por los cuales no se pronuncia al respecto. “Peña sabe seguro el pecado que tiene con Lula y, para la diplomacia de Brasil, Paraguay es el portaviones de Estados Unidos. Sabe Peña por qué no está reaccionando y debería reaccionar”, expresó.