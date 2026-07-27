Santiago Peña viaja a Perú y luego va para Ecuador

Este lunes, el presidente Santiago Peña, junto a una Santiago Peña, viajó a Lima, capital de Perú, para asistir a la investidura de la mandataria electa del mencionado país, Keiko Fujimori.

Por el caso de Perú, esta es la comitiva que acompaña al mandatario:

Leticia Ocampos , Primera Dama de la Nación

Raúl Latorre , presidente de la Cámara de Diputados

Rubén Ramírez Lezcano , ministro de Relaciones Exteriores

Hugo Meza , diputado

Enrique Riera , ministro del Interior

Javier Giménez , secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia

Lucas Strubing , director General del Ceremonial del Estado

Antonella Albertini , Coordinadora General de la Oficina de la Primera Dama

TCnel. DCEM Oscar Armando Sostoa, jefe de Seguridad del Presidente

Asimismo, la presidencia de la República confirmó que Peña ya partió desde el Silvio Pettirossi. En territorio peruano también tendría previsto reunirse con empresarios.

Como se mencionaba, mañana se dará el juramento de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, Keiko, quien resultó ganadora de las últimas elecciones tras una segunda vuelta.

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Viaje de Peña a Ecuador

Asimismo, Peña también viajará mañana a Quito, capital de Ecuador, acompañado de la misma comitiva salvo por los diputados Raúl Latorre y Hugo Meza.

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El motivo de esta visita oficial no está detallado en el decreto, sin embargo, informaciones locales detallan que el presidente Santiago Peña y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, habrían acordado el viaje durante la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada en Asunción.

El motivo es porque Ecuador y Paraguay firmarán siete acuerdos y memorandos de entendimiento en temas como seguridad y cooperación judicial.

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