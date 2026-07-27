Gobierno ya destinó US$ 22 millones para pauta, eventos y RR.SS. vía Itaipú

En solo tres años, el Gobierno de Santiago Peña lleva despilfarrados 134.425 millones de guaraníes, más de 22 millones de dólares, en concepto de publicidad y eventos y solo a través de la Itaipú Binacional, dirigida por Justo Zacarías Irún y operada por el superintendente de comunicación de la entidad, José Rodríguez Tornaco.

La operativa incluyó 8 llamados a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Enorme despilfarro

Entre los 53 llamados aparecen desde regalos como termos, agendas, pauta para redes sociales, pagos a influencers y hasta conciertos.

Del total de las convocatorias publicadas en los portales oficiales de la entidad, 45 llamados fueron realizados a través del Portal de Contrataciones de la Itaipú Binacional y 8 fueron ejecutados por medio de PTI-PY.

Solo la empresa Fomento SA, de Raúl Silvera Oviedo y Silvia Cuenca de Silvera, recibió el 70% de lo destinado por la binacional, en su mayoría bajo el concepto de alquiler de equipos, estructuras, iluminación y logística de eventos impulsados desde la entidad y ofrecidos a distintos ministerios del Ejecutivo, sumando un total de 82.283 millones de guaraníes (US$ 13,6 millones).

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Muy por detrás, en segundo lugar, aparece DM Group EAS, una empresa propiedad de Juan Bautista Gavilán Verón y Luz Rocío García Giménez, adjudicada con contratos por valor de 15.857 millones de guaraníes (US$ 2,6 millones). Entre los servicios prestados por la empresa al área de Comunicación Social de la binacional se encuentra la confección de carteles, backpodiums, banners y un sinnúmero de regalos empresariales como bolígrafos, agendas, termos, kepis, credenciales, remeras, camperas, mochilas, entre otros.

Por otra parte, desde 2025 se ejecutaron contratos para Grupo Owen SA, representada por Fabricio Escobar y Mauricio Báez por valor de 5,3 millones de guaraníes (US$ 870.280) para la contratación de “grupos musicales, artistas solistas, grupos de danza, obras de teatro animaciones y presentaciones artísticas en general”.

En cuarto lugar aparece Coeficiente SRL, representada por Gloria Beatriz Ocampos con 3.902 millones de guaraníes. Según consta en los registros, la empresa ejecutó fondos en concepto de servicios de pautas publicitarias en TV, radios, revistas y medios nacionales e internacionales.

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Además, Coeficiente es la única empresa contratada para pauta en redes sociales, coincidiendo con las ejecuciones que tuvo la empresa, bajo el mismo concepto, vía Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic).

En quinto lugar aparece la productora Hechos Pelota, de Hernán Rodríguez Sotelo, excompañero de programa del superintendente de Comunicación. Según registros, hasta la fecha recibió tres contratos por 2.088 millones de guaraníes.

Crecieron pagos

En junio de 2025, ABC reveló cómo la Itaipú benefició a Hernán Rodríguez con un pago por “adelantado” de 680 millones de guaraníes, en concepto de pauta prevista en un contrato a ejecutarse hasta abril de este año. En ese entonces, se consultó a Rodríguez Tornaco sobre el vínculo con el contratado, dijo que su relación es “la relación de un productor con un programa en el que están cinco a siete panelistas”, afirmando que fue una “coincidencia”.

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El despilfarro por medio de las binacionales está en la mira, bajo fuerte sospecha de malversaciones en publicidad hacia medios “amigos” y contenidos en redes sociales para atacar a disidentes al Gobierno.