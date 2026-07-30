Política
30 de julio de 2026 a la - 17:43

Dani Centurión dispara contra el “timorato y almidonado” canciller y en medio de dudas sobre pase a HC

Conferencia de prensa d el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano
El presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, se pronunció y anunció la convocatoria del embajador de Brasil en Paraguay para entregarle una nota sobre la postura de nuestro país sobre el hecho.Captura ABC TV

De “timorato y almidonado” tildó el diputado abdista Daniel Centurión al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, cuestionando fuertemente su tardía reacción sobre los dichos ofensivos del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva respecto a la guerra de la Triple Alianza. La crítica se da en medio de rumores de su pase a Honor Colorado, algo que “por ahora” no se da.

Por ABC Color

Justamente cuando se especula con su posible pase a Honor Colorado, tras una reunión con el vicepresidente de la República y precandidato de HC a la presidencia para el 2028, Pedro Alliana, el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) salió a intentar despegarse un poco y disparó contra el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Una semana después y por la presión ciudadana, apareció el timorato y almidonado canciller para no decir nada ante las lamentables expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza, el episodio más doloroso de nuestra historia”, cuestionó Centurión.

Recién hoy, a un día de cumplirse una semana de que Lula Da Silva haya plantado que supuestamente Paraguay fue el agresor en la Guerra de la Triple Alianza, donde claramente fue la víctima de genocidio, saqueo y despojo de territorio, la Cancillería convocó para mañana al embajador brasileño en nuestro país, José Antonio Marcondes de Carvalho.

La medida -además de tardía- del Ministerio de Relaciones Exteriores ni siquiera es la más fuerte que diplomáticamente se puede asumir, pero de todos modos, para Centurión, el canciller ya demostró una tibieza inaceptable.

“Cuando la dignidad nacional es agraviada, el silencio no es prudencia, es debilidad”, sostuvo el diputado colorado disidente, enfatizando que “Paraguay merece una Cancillería que defienda con firmeza nuestra memoria histórica, no funcionarios que reaccionen con tibieza y obligados por la indignación del pueblo".

Oficialmente, Centurión no ha salido a desmentir su eventual pase o no al cartismo, pero sí lo hicieron extraoficialmente desde el entorno de Colorado Añeteté, aunque en política estas decisiones siempre son relativas y se impone el “por ahora”.