A casi una semana, Cancillería convoca a embajador de Brasil por declaraciones de Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, responsabilizó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza durante durante un acto el viernes último, a fin de justificar el aumento del presupuesto militar.

Según el mandatario del vecino país, a Paraguay un buen día “se le ocurrió invadir Brasil”, al referirse a la llegada de tropas paraguayas a Coimbra en diciembre de 1864, lo que fue criticado por varios historiadores, ya que el propio Congreso paraguayo declaró el inicio de la guerra en octubre de 1864 con la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay. Además, se considera a la Guerra de la Triple Alianza como un genocidio contra Paraguay.

Hoy, a casi una semana de las lamentables declaraciones del presidente de Brasil, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, finalmente emitió una postura institucional al respecto y anunció que convocó para mañana al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, para entregarle una nota en la que expresa la postura del Gobierno sobre el hecho.

“Hemos dispuesto convocar al embajador de la República Federativa del Brasil para mañana a las 12 horas, donde juntos con el señor vicepresidente de la República, don Pedro Alliana, haremos entrega de una nota oficial de nuestro Gobierno. Tengan por seguro que el Gobierno del presidente Santiago Peña y de esta Cancillería nacional, siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, dijo en conferencia de prensa.

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Cuestionamientos por demora en posicionamiento

Según el canciller declaró, como gobierno valoran y comparten los sentimientos de la ciudadanía con relación a las declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil acerca de la guerra de la Triple Alianza, e incluso expresó el orgullo del Gobierno en compartir esta postura sobre el episodio tan sensible de nuestra historia. “La dignidad del Paraguay no se negocia”, sentenció.

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Aseguró que desde un primer momento el tema fue abordado por el presidente de la República, Santiago Peña, al más alto nivel, pero que la diplomacia tiene sus tiempos y sus formas.

“Hablé personalmente con mi colega de la República Federativa del Brasil con quien me reuní en la ciudad de Lima y como consecuencia de ello los presidentes de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil han conversado telefónicamente sobre este delicado asunto”, afirmó.

Ante los cuestionamientos por la demora, insistió en que la diplomacia tiene sus tiempos y sus mecanismos de comunicación.

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Pronunciamiento de Alliana ante silencio de Peña

Sobre el posicionamiento que dio a conocer el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuando Santiago Peña no se pronunció, respondió que ambos trabajan en conjunto permanentemente.

“El presidente en ejercicio de la Presidencia de la República del Paraguay, el vicepresidente, ha hecho un comunicado y en ese comunicado expresa el sentimiento del gobierno nacional”, sostuvo.

Aseguró que el Gobierno tiene un diálogo permanente y franco con el Brasil, ya que es un aliado estratégico de nuestro país, más allá de este lamentable hecho. Entre los intereses compartidos citó el comercio, la integración física, la integración en materia de inversiones, aspectos vinculados a la seguridad de nuestra región, entre otros.

Respecto de la situación del Mercosur, refirió que siempre existen tensiones y negociaciones que hacen que la agenda tenga un énfasis muy importante en las negociaciones que tienen que ver con estos aspectos y las negociaciones externas del Mercosur.

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Lezcano sobre rumor de ser embajador ante Estados Unidos

El senador Gustavo Leite renunció como embajador de Paraguay ante Estados Unidos, por lo que el cargo quedó vacante y existían rumores de que el canciller ocupe el cargo; sin embargo, al ser abordado sobre ese tema, respondió que es ministro de Relaciones Exteriores y junto con el Presidente de la República estarán designando próximamente a un embajador.

También habló del acuerdo suscrito con Ecuador, el cual aborda cuestiones de seguridad, intercambio de información de inteligencia entre otros elementos.

“Suscribimos un acuerdo de cielos abiertos que nos va a permitir una mejor y mayor conectividad y dar oportunidad a que el sector privado pueda explorar y explotar la ruta entre nuestros dos países y, al mismo tiempo, ustedes saben que forma parte de una agenda prioritaria del Gobierno nacional, la apertura de oportunidades de conectividad aérea a nivel regional”, precisó.

También dijo que suscribieron un acuerdo sobre extradición que va a permitir articular rápidamente aquellas cuestiones que tengan que ver con la tramitación de personas con situación de ilícitos reclamados por uno y otro país.

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“También abordamos y suscribimos el reconocimiento mutuo de licencias de conducir que también es un aspecto importante y un acuerdo sobre la política del desarrollo de las mujeres en el ámbito de la economía, en el ámbito del comercio con el intercambio de experiencias. Hay un avance también importante donde vamos a recibir en el próximo mes de septiembre al canciller de Brasil con una delegación muy importante de empresarios”, señaló.

Acuerdo suscrito con Ecuador

Además, contó que se reunieron con un grupo de 30 empresarios y que uno de ellos ha hecho un anuncio de una inversión de más de US$ 200 millones en el ámbito del desarrollo inmobiliario y de hotelería de alto nivel en Asunción, Paraguay.

“En ese contexto le señalaba que un acuerdo de cooperación en la reactivación del patrimonio histórico del casco de Asunción vista la experiencia del Ecuador donde ha renovado realmente de manera impactante tanto el casco histórico de la ciudad de Quito como de la ciudad de Cuenca y en ese contexto vamos a tener también un acuerdo de cooperación con el que vamos a avanzar”, concluyó.