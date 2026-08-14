Política
14 de agosto de 2026 a la - 12:31

Chase admite que salud pública es la “mayor deficiencia” del gobierno de Peña

Natalicio Esteban Chase Acosta sentado en sesión, vestido con traje oscuro y corbata roja, rodeado de documentos y micrófono.
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta.Silvio Rojas