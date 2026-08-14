Política
14 de agosto de 2026 a la - 12:51

Reunión entre Peña y obispos: de qué hablaron durante esas tres horas

Santiago Peña y Adalberto Martínez Flores brindan sonrisas, mientras otros hombres observan con seriedad en un entorno formal.
Reunión entre autoridades del gobierno de Santiago Peña y de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).