Directora de la Cancillería sigue en el cargo pese a multa por acoso laboral

La embajadora Patricia Frutos, entonces ministra sustituta de Relaciones Exteriores (MRE) firmó la resolución N° 542, fechada el 15 de julio de 2025, por la cual se aplican tres días de multa con descuento de sueldo correspondiente al mes de julio de 2025, por falta cometida en trasgresión a lo establecido en la Resolución N° 1026/24 “Por la cual se actualiza el Protocolo de prevención, atención y seguimiento de denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La multa fue aplicada a Lilian Leguizamón, directora interina de la Unidad de Coordinación para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (Mecip) del MRE.

La decisión refiere al memorándum N° 93/2025 del 10 de julio de 2025, por el cual “se eleva a consideración la aplicación de multa por la falta incurrida por una funcionaria de esta Institución, en transgresión a lo establecido en la Resolución N°1026/2024 por la cual se actualiza el Protocolo de prevención, atención y seguimiento de denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Refiere además que el memorándum remitido por la Comisión de Investigación, se elevó “el Informe Final N.° CI/01/2025, del 27 de junio de 2025, en el cual constan los descargos y testimonios recabados en relación con las acciones atribuidas a la señora Lilian Leguizamón".

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“En dicho informe se concluye que la funcionaria ha incurrido en una trasgresión a lo dispuesto en la Resolución N.º 1026/2024, que actualiza el Protocolo de prevención, atención y seguimiento de denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, la Comisión recomienda la aplicación de una sanción consistente en una multa con descuento de sueldo equivalente a tres días de haber”.

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¿De qué se encarga el MECIP?

El Mecip (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay) en el MRE, es un sistema de normas, planes y procedimientos que busca asegurar una administración transparente, eficiente y legal de los recursos públicos, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales de la diplomacia paraguaya, refieren los datos oficiales.

Objetivos y Componentes Principales

Control interno efectivo: Establece los requisitos mínimos exigidos por la Contraloría General de la República para optimizar los procesos administrativos.

Ética y transparencia: Implementa herramientas como códigos de ética actualizados, políticas de talento humano y canales formales de denuncias o sugerencias.

Mejora continua: Orienta a la institución a planificar, ejecutar y evaluar su gestión de manera ordenada y responsable ante la ciudadanía.

Sigue en el cargo, pese al antecedente

Conforme a la Resolución N.º 502 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 21 de julio de 2026, se autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas para proveer pasajes y viáticos para una reunión del cuerpo consular de la República del Paraguay acreditado en Brasil.

El evento se llevó a cabo en Río de Janeiro, del 4 al 6 de agosto pasado. Una de las asistentes, según la resolución, fue la funcionaria Lilian Leguizamón, directora interina de la Unidad de Coordinación del Mecip. Pasó más de un año de la sanción, pero sigue en el cargo en la cartera estatal a cargo del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.

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Presidió la misión en el vecino país, el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Ángel Aranda; el director general de Asuntos Consulares, Carlos Vera; el director interino de la Dirección de Atención a las Comunidades, Marcelo Fabián Céspedes; el director de Finanzas, Juan José Verón; el director de Política Consular, Jorge Ariel Mancuello; la directora interina de Pasaportes y Servicios Consulares, Noelia Villalba de Alvarenga; el director de Legalizaciones, Néstor Gómez; el director de Asuntos Legales, Esteban Aranda; la directora interina de Recursos Humanos, Mali María Nidia Ramos de Fariña; y la jefa interina del Departamento de Rendición de Cuentas, María Cecilia Smith Villalba.

Por ahora, sin respuesta en RR.EE.

Consultamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre la situación laboral de la funcionaria Lilian Leguizamón. Aguardamos la respuesta.