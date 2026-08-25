Comienza la sexta jornada de juicio al exsenador Hernán Rivas

Este martes se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción la sexta jornada del juicio oral y público al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, procesado por el supuesto delito de producción mediata y uso de un documento público de contenido falso.

El exsenador Rivas es acusado por el Ministerio Público de haberse valido de un título universitario emitido por la institución educativa privada Universidad Sudamericana, que certificaba –presuntamente de manera falsa– al parlamentario como graduado en la carrera de Derecho.

Rivas habría utilizado ese título para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales, que posteriormente incluso llegó a presidir.

Declararán exministro y funcionarios del MEC

Para la audiencia de este martes están programadas las declaraciones testificales de varias personas relacionadas a la aprobación del título de abogado del exsenador Rivas, entre ellas el exministro de Educación Eduardo Petta, quien declarará por medios telemáticos desde el extranjero.

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También prestará declaración hoy Rodrigo Ramírez, exasistente del fallecido abogado José Casañas Levi, quien había presentado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un dictamen desaconsejando la aprobación del título universitario de Rivas, indicando que parecía ser irregular y que el entonces legislador no reunía las condiciones para ser abogado.

También fueron convocados a declarar hoy los funcionarios del MEC Andrea Estigarribia, quien elaboró un dictamen favorable para registrar el título de Rivas; y Casimiro Marín, encargado de la contra auditoría.

Egresados no recuerdan a Rivas, según Fiscalía

Finalmente, está previsto que declaren hoy dos estudiantes egresados de la filial Luque de la Universidad Sudamericana, Ana Elizabeth Araujo y Carlos Alberto Carvalho.

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En conversación con ABC Color poco antes de comenzar la audiencia de hoy, la fiscala Patricia Sánchez, quien representa al Ministerio Público en el proceso contra el exsenador Rivas, mencionó que esos dos egresados ya brindaron previamente declaraciones en las que afirmaron no haber coincidido con Rivas en sus estudios.