Juicio a Hernán Rivas: testigos refuerzan sospechas sobre título “mau” de abogado

La primera en declarar en la quinta audiencia del presente juicio oral fue Nancy Leonor Barúa Mosqueda, una de las firmó el titulo de abogado de Hernán Rivas en su carácter de secretaria General de la Universidad Sudamericana, quien dijo desconocer por qué existen espacios en blanco en el formulario para solicitar el título y el certificado de estudios del exsenador colorado.

Detalló que, normalmente, refrendaba las firmas en la sede del rectorado de la Universidad Sudamericana, aunque no recuerda si refrendó la firma del entonces decano de la Faculta de Derecho Óscar Rodríguez Kennedy en el título de Hernán Rivas antes o después de que se haya firmado.

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Además, Barúa manifestó que no todas las firmas se hicieron ante ella, en su carácter de secretaria General; y que en ocasiones refrendaba los documentos después de las firmas. Al respecto, resaltó que no había un sistema académico estructurado en la Universidad Sudamericana.

Al ser consultada si recuerdo el nombre o los nombres de docentes de la carrera de Derecho, la testigo expresó que no los conoce porque ingresó a la Universidad Sudamericana en Diciembre de 2015, cuando ya se había resuelto el cierre en la filial de Luque.

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Inconsistencias sobre tema de tesis de Rivas

En otro momento el Ministerio Público, representado por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, consultó a la testigo si la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Luque se cerró en el 2015, cómo se pudo evaluar la tesis de Hernán Rivas en junio del año 2016.

Sobre el punto Nancy Barúa contestó que la institución universitaria, desde el cierre de dicha filial, atravesó por un proceso hasta concretar la finalización de la carrera para los alumnos que llegaron a culminar el último año.

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Consultada sobre el tema de la tesis final de Hernán Rivas, que en el certificado de estudios del ahora acusado figura como “robo agravado”, sin embargo el propio exlegislador y su defensa afirman que es “reelección presidencial”; Barúa expresó que a su criterio se trató de un error material y que, según su opinión, no era normal que ocurra en la institución.

“La elaboración del certificado está a cargo del área académica. Esto está hecho por humanos, pero no es común. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. No presencié otros casos”, remarcó la testigo.

Título de Rivas “no es mau”, según testigo

Por su parte la testigo Dora Arminda Cabañas Garay, quien se desempeñó como directora académica de la Universidad Sudamericana entre 2016 y 2022, manifestó que para ella el título del exsenador Hernán Rivas no es “mau” porque está registrado y se había gestionado el documento.

“Teníamos las planillas de calificaciones en diferentes biblioratos. Para confeccionar los certificados de estudios mirábamos esas planillas, a partir de los datos que proporcionaban los alumnos solicitantes, como la sede y los años que estudió la carrera correspondiente”, resaltó Cabañas.

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Sin embargo, al preguntársele por qué la institución no remitió dichas planillas al Ministerio Público ya que los fiscales del caso solicitaron esas documentaciones, en varias ocasiones; la testigo respondió que no conoce el motivo.

Consultada sobre si era normal que el Ministerio de Educación y Ciencias registre un título universitario en menos de 24 horas, como ocurrió con el título de abogado de Hernán Rivas, la testigo afirmó que recordaba también otro caso de registro que se dio en apenas 3 ó 4 días.

Recuerda tesis de Rivas, pero no a docentes

La presidenta del tribunal preguntó a la testigo si podía mencionar el nombre de al menos un profesor de la carrera de Derecho, ya que se desempeñaba como directora académica, Dora Cabañas afirmó que no recordaba. “No me voy a acordar el nombre de un profesor, porque eran varios y eran las sedes las que se encargaban de contratarlos”, argumentó Cabañas.

Sobre el funcionamiento de la carrera de Derecho filial Ciudad del Este en el predio de una parroquia la testigo no pudo responder por qué ocurrió esa situación, solo se limitó a señalar que la Universidad Sudamericana no tenía sedes propias en la capital del departamento de Alto Paraná.

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Finalmente la jueza María Fernanda García de Zúñiga, presidenta del tribunal, increpó a la testigo Dora Cabañas, resaltando su “memoria selectiva” al ser consultada sobre la tesis del Hernán Rivas, ya que por un lado expresó haber visto el trabajo de grado en una planilla de Excel y, posteriormente, no recordó a ningún docente.

Ex vicerrector alega “error” en tema de tesis de Rivas

Otro testigo que declaró en la audiencia de la fecha es Hermann Weisensee Samson, ex asesor jurídico y ex vicerrector de la Universidad Sudamericana, además de ser esposo de la ex secretaria General de la institución Nancy Barúa. El mismo reiteró lo que ya había manifestado en su declaración ante la fiscalía, respecto a que, en base a los documentos, Hernán Rivas efectivamente cursó la carrera de Derecho.

La fiscal Patricia Sánchez leyó parte de las pruebas documentales, resaltando específicamente que en declaraciones a ABC Color, en el año 2020, el ex vicerrector Hermann Weisensee refirió que Hernán Rivas estudió Derecho en la filial de Ciudad del Este hasta el año 2015.

Al respecto la agente del Ministerio Público preguntó al testigo cómo él sabía en qué sede había cursado Rivas la carrera de Derecho; Weisensee contestó que le fue informado por la Dirección Académica de la Universidad Sudamericana, que estaba a cargo de la señora Dora Cabañas.

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Consultado sobre el tema de la tesis del ahora acusado, Hermann Weisensee fundamentó que hubo un error y que la Universidad Sudamericana lo rectificó por escrito, luego de que se dieran cuenta que consignaron mal dicha información en el certificado de estudios.

El juicio oral y público al exlegislador colorado continuará el próximo martes, 25 de agosto, desde las 8:30, con la declaración de más testigos propuestos por el Ministerio Público.