Juicio a Hernán Rivas: Petta y otros involucrados en registro de título declaran hoy

Entre los testigos que están convocados hoy en el juicio oral al exsenador Hernán David Rivas Román figuran, además del exministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta, cuya declaración sería por medios telemáticos; el funcionario Rodrigo Ramírez, asistente del Abg. José Casañas Levi (fallecido), quien concluyó en un dictamen que el ahora acusado no cursó la carrera de Derecho y que su título de la Universidad Sudamericana era falso o irregular.

También están convocados para declarar ante el Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, los funcionarios del MEC Andrea Estigarribia, quien elaboró el dictamen favorable para registrar el título de Rivas; y Casimiro Marín, encargado de la contra auditoría.

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Además, en esta sexta jornada de juicio oral se tienen previstas las declaraciones de los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana en la filial de Luque Ana Elizabeth Araujo Escobar y Carlos Alberto Carvalho.

La acusación contra Hernán Rivas, ratificada en el presente juicio oral por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, es por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso; hechos derivados de su título de abogado presuntamente falso.

Testigos no recuerdan a docentes de Hernán Rivas

En la última audiencia, realizada el pasado miércoles 19, funcionarios de la Universidad Sudamericana intentaron sostener que Rivas cursó la carrera de Derecho; sin embargo con la información revelada terminaron ratificando la acusación del Ministerio Público y aumentaron las dudas sobre el paso del exsenador cartista por la institución.

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La testigo Nancy Leonor Barúa Mosqueda, una de las que firmaron el título de abogado de Hernán Rivas en su carácter de secretaria general de la Universidad Sudamericana, al ser consultada si recuerda el nombre o los nombres de docentes de la carrera de Derecho, expresó que no los conoce porque ingresó a la institución en Diciembre de 2015, cuando ya se había resuelto el cierre en la filial de Luque.

Por su parte la testigo Dora Arminda Cabañas Garay, quien se desempeñó como directora académica de la Universidad Sudamericana entre 2016 y 2022, manifestó que para ella el título del exsenador Hernán Rivas no es “mau” porque está registrado y se había gestionado el documento.

Sin embargo, al preguntársele por qué la institución no remitió dichas planillas al Ministerio Público ya que los fiscales del caso solicitaron esas documentaciones, en varias ocasiones; la testigo respondió que no conoce el motivo.

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La jueza María Fernanda García de Zúñiga, presidenta del tribunal, increpó a Dora Cabañas, resaltando su “memoria selectiva” al ser consultada sobre la tesis de Hernán Rivas, ya que por un lado expresó haber visto el trabajo de grado en una planilla de Excel y, posteriormente, no recordó a ningún docente.

Alegó “error” en tema de tesis de Hernán Rivas

Otro testigo que declaró en la última audiencia fue Hermann Weisensee Samson, exasesor jurídico y exvicerrector de la Universidad Sudamericana, además de ser esposo de la exsecretaria General de la institución Nancy Barúa. El mismo reiteró lo que ya había manifestado en su declaración ante la fiscalía, respecto a que, en base a los documentos, Hernán Rivas efectivamente cursó la carrera de Derecho.

La fiscala Patricia Sánchez leyó parte de las pruebas documentales, resaltando específicamente que en declaraciones a ABC Color, en el año 2020, el exvicerrector Hermann Weisensee refirió que Hernán Rivas estudió Derecho en la filial de Ciudad del Este hasta el año 2015.

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Al respecto la agente del Ministerio Público preguntó al testigo cómo él sabía en qué sede había cursado Rivas la carrera de Derecho; Weisensee contestó que le fue informado por la Dirección Académica de la Universidad Sudamericana, que estaba a cargo de la señora Dora Cabañas.

Consultado sobre el tema de la tesis del ahora acusado, Hermann Weisensee fundamentó que hubo un error y que la Universidad Sudamericana lo rectificó por escrito, luego de que se dieran cuenta de que consignaron mal dicha información en el certificado de estudios.