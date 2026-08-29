Celeste Amarilla acusa de “incompetente” al Gobierno de Peña

La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, calificó de “grave” la crisis sanitaria y sostuvo que la falta de respuesta a los reclamos del sector evidencia la “incompetencia” de la administración.

Afirmó que el reclamo de los médicos no debe ser minimizado.

“No hay que minimizar esto en el sentido de decir: ‘Quieren ganar más’, ‘12 millones luego ganan’ o ‘5 millones luego ganan’. Primero, decir que eso no es mucho. No podemos ser tan miserables de decir que un médico no merece G. 5 millones o decir que cualquier persona con G. 2.500.000 ya está bien. Ese sueldo mínimo de G. 2.500.000 es indigno”, señaló.

Lea más: Médicos declaran “zona de conflicto” las terapias intensivas pediátricas del país

Amarilla agregó que la respuesta oficial de que “no hay dinero” para atender las reivindicaciones salariales y mejorar las condiciones del sistema de salud refleja, a su criterio, la incapacidad del Gobierno.

“La respuesta de ‘no hay dinero’ es la de un gobierno incompetente y de un presidente inútil”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionó la gestión de los gobiernos colorados

La senadora afirmó que durante el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco no se registraban renuncias masivas de profesionales de la salud y aseguró que los hospitales públicos contaban con medicamentos.

“En la época de Lugo y Federico, uno iba a los hospitales y había medicamentos. Podemos decir todo lo que queramos contra ellos, pero medicamentos había. No renunciaban 40 médicos acá ni 400 en el Acosta Ñu. Así que tan mal no nos fue”, expresó.

Amarilla aprovechó la ocasión para cuestionar la participación del presidente Santiago Peña en actividades relacionadas con el Rally Mundial Paraguay 2026, al considerar que el Ejecutivo prioriza ese evento mientras persisten las carencias en los hospitales.

“Yo le quiero recordar a Santi Peña que no se ponga tan orgulloso del rally. Este rally se hace porque tenemos caminos intransitables en Itapúa. Si todo Itapúa estuviera asfaltado, el rally posiblemente se hacía en Bangkok o en Haití, no en Paraguay. Vienen porque tenemos los peores caminos del mundo en esta parte”, mencionó.